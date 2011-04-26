Avrupa'ya nükleer bomba tehdidi!

T24 - ABD’nin yüz binlerce gizli diplomatik yazışmalarını sızdıran WikiLeaks, şimdi de 11 Eylül saldırılarının ardından El Kaide mensuplarının toplandığı Guantanamo (Gitmo) üssündeki sorgu tutunaklarını sızdırdı. Belgelerde El Kaide’nin, Avrupa’da nükleer silahı olduğundan intihar girişimlerine varıncaya kadar kamuoyundan gizlenen pek çok bilgi yer alıyor.



Sorgu tutanaklarında El Kaide’nin Ladin’in ölümü ya da yakalanması durumunda Avrupa’da ‘sakladığı’ bir nükleer bombayı patlatmayı planladığı açığa çıktı. Örgüt kadınlar dikkatlerini dağıtmasın diye militanları kısırlaştırıyordu. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



'Ladin ölürse Avrupa’da nükleer bomba patlar!'



11 Eylül saldırılarının ardından ABD, dünyanın dört bir yanında El Kaideli olduğu şüphesiyle yüzlerce kişiyi gözaltına alarak Küba’daki Guantanamo üssüne götürdü. Burada türlü işkenceler altında terörle mücadele adı altında sorgulamalar yapıldı. İşte bu sorgulara ilişkin kayıtlar dün ilk kez WikiLeaks tarafından yayınlandı. 608’i bu 9 yıllık süre içerisinde serbest kalan 780 şüpheli ile ilgili gün yüzüne çıkmamış bilgiler şöyle:



- Buradaki şüpheliler 3 kategoriye ayrıldı. 220’si tehlikeli, 150’si başkaları hakkında bilgi almak üzere buraya getirilenler, 380’i ise düşük düzeyde tehlikeli olanlar şeklinde sınıflandırıldı.



- 11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olan Halid Şeyh Muhammed, ifadesinde örgüt lideri Usame Bin Ladin’in öldürülmesi ya da yakalanması durumunda El Kaide’nin Avrupa’da sakladığı nükleer bombayı patlatacağını ileri sürdü.



- Sorgulanan diğer militanlara dayandırılan ‘planlar’, ABD’deki kamu binalarının havalandırma sistemlerine siyanür verilmesi, ya da Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda El Kaide üyelerinin işyerlerine yerleştirilmesini de kapsıyor.



- ABD’nin USS Cole gemisine düzenlenen saldırının zanlılarından Abdülrahim el Neşiri, ‘mücahitler’ için kadınları dikkat dağıtıcı bir engel olarak görüyordu bu nedenle kendisine ve örgüt üyelerine iktidarsızlığa yol açan iğneler yaptırdı.



- El Cezire televizyonunun Sudanlı kameramanı hiçbir suçu olmamasına karşın 6 yıl boyunca burada sorgulandı. ABD’nin bilmek istediği, El Cezire’nin haber kaynakları, teknik donanımı ve Ladin kasetlerinin kendilerine nasıl ulaştığıydı.



- 14 yaşındaki bir çocuk ve 89 yaşındaki bir Afgan köylü, sadece örgüt liderleri hakkında bilgileri olduğu öne sürülerek kampa götürüldü ve sorgulandı.



- 15 yaşındaki Kanada vatandaşı bir çocuk, Afganistan’da el bombasıyla bir Amerikan askerini öldürdüğü gerekçesiyle Guantanamo’ya getirildi. Halen orada...



- El Kaide’nin bomba eğitimleri sırasında militanlara Casio saatler dağıttığı bilgisi nedeniyle kolunda Casio olan herkese terörist muamelesi yapıldı. Hatta sorguda neden bu saati taktıkları soruldu.







