Avrupa'ya minare ihraç ediyor

T24- Modern Sanayi Sitesi'ndeki Genç Minare Atölyesi'nin sahibi Erkan Aktürk, atölyesinde çelik iskeletin üzerini alüminyumla kaplayarak ürettiği minareleri yurt içi ve yurt dışına satıyor.





İlk ihracatını Belçika'ya yapan Aktürk, 20 günde ürettiği 24 metre uzunluğunda ve 3,5 ton ağırlığındaki minareyi bugün Bulgaristan'ın Silistre şehrinde yapılan bir camiye monte edilmesi için gönderdi.





Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yaşında minare ustası olan babasının yanında işe başladığını belirterek, 1999 yılında açtığı minare üretim firmasıyla kendi işinin sahibi olduğunu söyledi.





28 yıldır minare üretimiyle ilgilendiğini ifade eden Aktürk, 1967 Adapazarı depreminin ardından babası Ehlimen Aktürk'ün 1969 yılında Türkiye'de ilk demir minareyi üreterek, Adapazarı'ndaki Hasırcılar Camisi'ne monte ettiğini dile getirdi.





Atölyesinde ürettiği minarelerin çelik konstrüksiyondan oluştuğunu kaydeden Aktürk, “En büyük özelliği hafifliğinden dolayı depreme dayanıklı olmasıdır. Su almama özelliği var. Terlemenin dahi hesabını yaptık. Su kanalları sayesinde, terlemeyle ortaya çıkan su yağmurluk sacından tahliye oluyor. Minaremiz çürümeyecek, patentini de aldık. Güzel, başarılı bir iş yapıyoruz. Minarelerimizde yıldırımlık da var” diye konuştu.





Aktürk, Avrupa ülkelerinden yoğun talep aldıklarını anlatarak, İsviçre'de minare yasağının kabulünün ardından bazı sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

İlk minaresini Belçika'ya ihraç ettiğini kaydeden Aktürk, minaresinin çok beğenildiğini ve referansları sayesinde yeni siparişler aldığını anlattı.





“BULGARİSTAN'A İHRACAT İÇİN 3 YILDAN BERİ UĞRAŞIYORUM"





20 günlük çalışma sonrasında ürettiği, 17 bin avro değerindeki minareyi Bulgaristan'a göndereceğini bildiren Aktürk, “Minaremiz tamamlandı, nakliyesini gerçekleştirip Bulgaristan'da montajını tamamlayacağız. Talep olduğu taktirde dAvrupa'ya minare ihraç ediyoraha iyi çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Bulgaristan'a gittiğimde üç caminin görüşmesi var. Büyük bir ihtimalle onlar da yapılacak. 2011 yılının Ağustos ayında montajını yaparız diye düşünüyorum” dedi.





Avrupa ülkelerine ihracatın kolay bir iş olmadığına işaret eden Aktürk, vize konusunda çeşitli problemlerle karşılaştıklarını vurguladı.





İhracat öncesinde ilgili ülkelere ön projelerini sunduklarını ifade eden Aktürk, “Projelerimizin kabul edilmesi çok uzun sürüyor. Bulgaristan'a ihracat için 3 yıldan beri uğraşıyorum. Bizden önce ön bilgi alıyorlar, ardından projeleri alıyorlar. Projeleri hükümetin belirlediği kriterlere göre kontrol ediyorlar. Bu aşamada yaklaşık 1,5 yıl geçiyor. Ondan sonra tekrar bize geri dönüyorlar. Biz daha sonra zemin etüdü yapıyoruz. Ondan sonra da minare için temel yapılıyor. Kolay olmuyor ama ihracat bizim gururumuz” şeklinde konuştu.





Aktürk, yurt içinden de yoğun talep olduklarına dikkati çekerek, “Malatya, Erzurum, Tokat, Trabzon, Rize ve Ankara'dan yoğun talep var. Ciddi çalıştığımıza inanıyoruz. Büyük bir firma değiliz ama işimizi güzel yapıyoruz. Daha güzel işler yapacağız” dedi.

