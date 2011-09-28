T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avrupa'ya kriz konusunda hızlı hareket etme çağrısı FRANKFURT (A.A)

28 Eylül 2011 14:39

-Avrupa'ya kriz konusunda hızlı hareket etme çağrısı FRANKFURT (A.A) - 28.09.2011 - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet, Avrupalı hükümetlere, Avrupa'yı tehdit eden borç krizini durdurmak için alınan önlemlerin uygulanmasını hızlandırmaları çağrısında bulundu. Trichet, İtalya'da yayımlanan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Avrupalı liderlerin ''yön bulma yeteneğini göstermesi'' ve Avrupa Finansal İstikrar Fonunun (EFSF) büyüklüğüyle ilgili çalışmalarda hızlı hareket etmeleri gerektiği açıklamasını yaptı. ECB Başkanı Trichet, ''Şimdi, etkin eylem, uygulama, fiili disiplin ve güçlü takım ruhu zamanı'' dedi.  Bu arada Avro Bölgesi'ndeki zayıf ülkeleri ve bankaları destekleme, hükümet tahvilleri satın alma yetkisi veren 440 milyar avroluk EFSF'nin genişletilmesiyle ilgili bugün Finlandiya parlamentosunda, yarın ise Almanya'da Federal Meclis'te oylama yapılacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, EFSF'nin genişletilmesiyle ilgili yasa tasarısı konusunda yarın Federal Meclis'te yapılacak oylamada Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinde çoğunluğu elde edemeyebileceği, bunun da Merkel'in otoritesine ciddi darbe vuracağı yorumları yapılıyor. Federal Meclis'teki oylamada muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller Partisi EFSF'nin genişletilmesiyle ilgili yasa tasarısına destek vereceklerini açıkladığı için yasa tasarısının kabul edilmesi bekleniyor. Yasa tasarısıyla ilgili asıl sorun koalisyon hükümetinde yaşanıyor.  CDU/CSU'dan 11 milletvekilinin yasa tasarısına karşı oy kullanacağı ve iki milletvekilinin çekimser kalacağı tahmin ediliyor. Koalisyon hükümeti kaynakları FDP'den de 2 ile 5 milletvekilinin yasa tasarısına karşı oy kullanacağını ve 6 kadar milletvekilinin çekimser kalmasını beklediklerini söylediler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24