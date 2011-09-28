-Avrupa'ya kriz konusunda hızlı hareket etme çağrısı FRANKFURT (A.A) - 28.09.2011 - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet, Avrupalı hükümetlere, Avrupa'yı tehdit eden borç krizini durdurmak için alınan önlemlerin uygulanmasını hızlandırmaları çağrısında bulundu. Trichet, İtalya'da yayımlanan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Avrupalı liderlerin ''yön bulma yeteneğini göstermesi'' ve Avrupa Finansal İstikrar Fonunun (EFSF) büyüklüğüyle ilgili çalışmalarda hızlı hareket etmeleri gerektiği açıklamasını yaptı. ECB Başkanı Trichet, ''Şimdi, etkin eylem, uygulama, fiili disiplin ve güçlü takım ruhu zamanı'' dedi. Bu arada Avro Bölgesi'ndeki zayıf ülkeleri ve bankaları destekleme, hükümet tahvilleri satın alma yetkisi veren 440 milyar avroluk EFSF'nin genişletilmesiyle ilgili bugün Finlandiya parlamentosunda, yarın ise Almanya'da Federal Meclis'te oylama yapılacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, EFSF'nin genişletilmesiyle ilgili yasa tasarısı konusunda yarın Federal Meclis'te yapılacak oylamada Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinde çoğunluğu elde edemeyebileceği, bunun da Merkel'in otoritesine ciddi darbe vuracağı yorumları yapılıyor. Federal Meclis'teki oylamada muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller Partisi EFSF'nin genişletilmesiyle ilgili yasa tasarısına destek vereceklerini açıkladığı için yasa tasarısının kabul edilmesi bekleniyor. Yasa tasarısıyla ilgili asıl sorun koalisyon hükümetinde yaşanıyor. CDU/CSU'dan 11 milletvekilinin yasa tasarısına karşı oy kullanacağı ve iki milletvekilinin çekimser kalacağı tahmin ediliyor. Koalisyon hükümeti kaynakları FDP'den de 2 ile 5 milletvekilinin yasa tasarısına karşı oy kullanacağını ve 6 kadar milletvekilinin çekimser kalmasını beklediklerini söylediler.