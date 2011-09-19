-Avrupa'ya Kıbrıs tehdidi ROMA (A.A) - 19.09.2011 - İtalyan basını, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın dün açıkladığı Kıbrıs'ta, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin dönem başkanlığını ele alacağı 2012 yılının Temmuz ayına kadar çözüm olmaması durumunda, Avrupa Birliği ile ilişkileri dondurma kararını, "Türkiye'den Avrupa'ya Kıbrıs tehdidi" olarak yorumladı. ''Il Giornale'' gazetesi, Türkiye'nin Kıbrıs kararını "Erdoğan, Avrupa'yı, ilişkilere ara vermekle tehdit ediyor" başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberde, "Eğer gelecek Temmuz'a kadar geçerli bir çözüm bulunmazsa, Brüksel ile ilişkiler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin başkanlığı altında sürmeyecek" açıklamalarına yer verildi. Türk tehdidinin Ankara'nın yönünü doğuya taşıyacağını ileri süren gazete haberinde, Ankara yönetiminin Kıbrıs kartıyla AB ve ABD üzerinde baskı yapmayı amaçladığını yazdı. ''La Repubblica'' gazetesinin haberinde de aynı başlık kullanılırken, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın Türkiye-AB-Kıbrıs üçgenindeki ilişkilere dair sözleri yer aldı. Rum yönetiminin adanın çevresindeki yer altı zenginliklerini arama kararının Ankara tarafından protesto edildiği belirtilerek, bölgedeki son gelişmelere de değinilen haberde, Kıbrıs sorunu yüzünden Türkiye'nin AB ile müzakerelerinde 35 başlıktan 18'inin zaten bloke olduğu hatırlatıldı. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancik'in "Spekülasyon yapmanın zamanı değil. AB'nin Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma konusundaki arayışı değişmeyecek" açıklamasıyla, İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini'nin "Türkiye'yi kaybetmeye izin veremeyiz" demeci de haberde yer buldu. ''Corriere della Sera'' gazetesi de Türkiye'nin Kıbrıs çıkışını "Ultimatom" şeklinde değerlendirirken, Başbakan Erdoğan'ın ses tonunu Kıbrıs konusunda yardımcısı Beşir Atalay'ın açıklamaları aracılığıyla yükselttiğini ifade etti. Ankara'nın AB ile ilişkileri kısa bir süre öncesine kadar durdurmayı hiç düşünmediği ancak zamanın çok şeyi değiştirdiği kaydedildi.