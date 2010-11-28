Avrupa'ya ilk kar yağdı

T24 - Avrupa'ya yılın ilk karı yağdı. İngiltere, Almanya ve Polonya'da etkili olan yağışlar, bazı bölgelerde hayatı olumsuz yönde etkilese de, bu duruma en çok sevinenler, her zamanki gibi çocuklar oldu.







Avrupa beyaza büründü. İngiltere, Almanya ve Polonya'nın birçok kesimine yılın ilk karı yağdı.

İngiltere'nin kuzey ve güneydoğusunda görülen kar ulaşımda aksamalara neden oldu, bazı bölgelerde okullar tatil edildi. Sıfır derecenin altına düşen sıcaklıklara rağmen, İngilizler halinden memnun.

Şiddetli kar yağışı, Polonya'yı da etkisi altına aldı. Yağan kar her zamanki gibi en çok çocukları sevindirdi.

Almanya'daysa bazı kayak bölgelerinde kar kalınlığı kısa zaman içinde 45 santimetreyi aştı.

Meteorologlar, Avrupa'da kar yağışlarının önümüzdeki haftalarda da etkisini sürdüreceğini belirtiyor.



