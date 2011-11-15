Avrupa'ya ekonomi dersi, Esad'a uyarı!..

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetimine çok sert eleştirilerde bulunurken, “ Beşşar sen Türk bayrağına saldırmaya çalışanları bulup cezalandırmak zorundasın” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, grup toplantısının ikinci bölümünde Euro Bölgesi’ndeki ekonomik krize ve Suriye’deki son gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Euro bölgesini zor günler bekliyor. Atılacak adımların niteliği kadar, bunların kararlılıkla bir an önce yapılması da son derece önemlidir. AB’nin bugün her zamankinden fazla ortak mekanizmalara ihtiyacı var.

Küresel ekonomide sorunlar nasıl ortaksa çözümlerde ortak. Avrupalı liderlerin buna göre çalışmalarını tavsiye ediyoruz.

Suriye ile ilgili olarak önemli gelişmeler oldu. Arap Ligi 16 Ekim’deki toplantısında Suriye’den bazı şartların karşılanması istemiş, Suriye yönetimi de bunu kabul etmişti.

Arap ligine adımlar atacağı sözünü veren Esad yönetimi kan akıtmaya devam etti. 12 Kasım’da Kahire toplantısında Arap Ligi Suriye’nin bu güven vermeyen tavrını değerlendirdi ve kararlarını duyurdu. Arap Ligi şartlar yerine getirilene kadar Suriye’nin toplantılara ve çalışmalara katılmasının askıya alındığını duyurdu.

Arap Ligi’nin Kahire zirvesinde Suriye hükümetine karşılık ekonomik ve siyasi tedbirlerinin alınması, Şam’daki büyükelçilerin çekilmesi değerlendirildi.

Suriye yönetimi en son Arap Ligi’ne karşı sergilediği tavrı düzeltmek yerine şiddetin boyutunu ülkesindeki yabancı temsilcilere yöneltmek gibi bir yanlışın içine girdi. Türkiye’nin temsilcilikleri bu saldırılarda hedef alındı.

Biz öncelikle bu saldırıları şiddetle kınadık, diplomatik temsilciliklerin güvenliği için derhal çağrıda bulunduk. Suriye’ye bir nota tevdii edildi. Şam büyükelçiliğinde görevli personelin bir kısmı ile ailelerini tahliye ettik. Tabi bizi asıl üzen nokta, Laskiye’de bazı kendini bilmezler tarafından, Türkiye bayrağına yönelik yapılan çirkin saldırı girişimi olmuştur.

Türk Bayrağı’na uzanan el gereken cevabı alacaktır





Şunu buradan Esad yönetimine açık açık ifade ediyorum. Tarih boyunca, Ay yıldızlı Türk Bayrağı’na uzanan her el cevabını almıştır. Ben şuna da çok eminim. Ay yıldızlı Türk Bayrağı milletimiz için olduğu kadar Suriye’nin kardeş halkı için de en az o kadar aziz ve kutsaldır. Bu şu andaki yönetimi için bir anlam ifade etmeyebilir, ama ben inanıyorum ki gerçek manada Türkiye’yi kardeş bilen Suriye halkı yönetimle aynı şeyleri paylaşmıyorum.

Alçağın, kışkırtmalara neticesinde ortaya koyduğu bir eylemdir. Yabancı diplomatları korumak her ülkenin onurudur namusudur. Dolayısıyla Suriye yönetimi bu görevini yerine getirmek durumundadır. Esad yönetimine bir kez de buradan sesleniyorum. Türkiye temsilciliklerine ve Türk Bayrağı’na yönelik saygısızlığı tekrar kınıyoruz. Sorumluların derhal bulunmasını bekliyoruz. Cezaevlerinde hapislerinde yüzlerce tutuklu bulunan Beşar, sen Türk bayrağı’na saldıranları da bulup gereken cezayı vermek durumundasın.