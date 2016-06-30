Avrupa'ya daha fazla dayanışma çağrısı



Rheinische Post gazetesine konuşan Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıların ardından terörle mücadele konusunda Avrupalılara daha fazla dayanışma göstermesi gerektiğini belirterek Avrupa'nın bu konuda hatalı davrandığını söyledi.

Sofuoğlu, "doğrudan kendi kapısının önünde gerçekleşmediyse Avrupa'nın terörizmi ikinci planda tutma hatasını sıklıkla yaptığını" dile getirdi. Sofuoğlu, uluslararası toplumun teröre karşı ortak mücadele edeceği bir uluslararası terörle mücadele girişiminin gerekli olduğunu ifade etti.

Terör saldırılarında suçun kimde olduğu konusunda ülkelerin birbirini suçlamaya son vermesini isteyen Sofuoğlu, teröre karşı mücadelede güçlerin birleştirilmesi gerektiğini, aksi halde IŞİD ve diğer terör gruplarının kazanabileceğini vurguladı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda salı akşamı üç canlı bombanın düzenlediği saldırıda 13'ü yabancı 42 kişi hayatını kaybetmiş, 239 kişi de yaralanmıştı. Şimdiye kadar elde edilen bulgular, saldırının IŞİD bağlantılı olduğunu gösteriyor.