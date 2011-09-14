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Ekonomi

Avrupa'ya çok kritik bir uyarı

Moody's, Fransa'nın iki büyük bankası Societe Generale and Credit Agricole'un notunu düşürdü.

14 Eylül 2011 03:00

T24 - Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın iki büyük bankası Societe Generale and Credit Agricole'un notunu düşürdü. Dünyanın en büyük tahvil fonu PIMCO’nun CEO’su Mohamed El Erian da Avrupa'nın adım adım bankacılık krizine yaklaştığını söyledi.


Kredi derecelendirme kuruluşu, Societe Generale'nin notunu Aa3 seviyesinden Aa2'ye çekerken, Credit Agricole'un notunu da bir kademe indirerek Aa2'den, Aa1'e düşürdü. Moody's, bankaların not görünümünü de negatif olarak belirledi.


Moody's, kararda, söz konusu bankaların bilançolarında yüksek miktarda Yunan hükümet tahvillerini elinde bulundurmaları nedeniyle maruz kalacakları  risklerin etkili olduğunu belirtti.



Daha önce uyarmıştı


Kuruluş, haziran ayı ortalarında yaptığı açıklamada, Yunanistan kaynaklı  riskler nedeniyle söz konusu üç bankanın kredi notunu düşürebileceği uyarısında  bulunmuştu.
 

Kurum, diğer bir Fransız bankası BNP Paribas için ise negatif gözden geçirmenin devam ettiğini, bunun da bir kademeden fazla indirime yol açmasının olası olmasığını açıkladı.



Euro düştü
 

Haberle birlikte euro, dolar karşısında düne göre yüzde 0.5'lik düşüşle 1.36'ya gerilerken, içeride de euro/TL paritesi 2.41'li seviyelerde seyrediyor. Pariteye paralel olarak yükselen dolar, içeride 1.7740'tan işlem görüyor.


Fransa kaynaklı olumsuz haberler, Asya borsalarında satış getirirken, Avrupa'da güne ekside başladı.

 
Almanya'da Frankfurt DAX Endeksi ile Fransa'da Paris CAC-40 Endeksi güne yüzde 1'i aşan kayıplarla başladı. İngiltere'de Lonsra FTSE 100 Endeksi'nin de yüzde 1'e yakın düşüşle açılması bekleniyor.

 
İMKB'de ise sınırlı bir kayıp yaşanıyor. Ulusal 100 Endeksi yüzde 0.2'lik düşüşle 56 bin 500 puanda bulunuyor.

 
Sidney merkezli yatırım danışmanlığı şirketi Platypus Asset Management'tan Simon Bonouvrie, "Bazı Avrupalı bankaların, devlet desteğiyle yeniden sermayelendirilmesi gerekebilir. Bu da büyük çapta belirsizlik ve kaygı yaratıyor" dedi.


Uluslararası piyasalarda, hafta başından bu yana Moody's'in üç bankanın  kredi notunu düşürebileceği yönünde söylentiler bulunuyordu.

 
Karar sonrası konuşan Fransa Merkez Bankası Başkanı Christian Noyer, not indirimlerinin beklendiğini bu nedenle de hisse senetleri piyasasında şok düşüş beklemediğini söyledi.



Pimco'nun CEO'sundan önemli uyarı

 
Öte yandan dünyanın en büyük tahvil fonu PIMCO’nun CEO’su Mohamed El Erian, euro bölgesindeki borç krizinin girdabına girme riski bulunan Avrupalı bankaları kurtarmak için IMF gibi uluslararası finans kuruluşlarının devreye girmesi gerektiğini söyledi.


Bloomberg’in radyo programına konuşan El Erian, “Avrupa’da adım adım bankacılık krizine yaklaşıyoruz. Tüm dünya senkronize bir ekonomik durgunluk sürecine girdi ancak ne Avrupa ne de ABD’deki ekonomi politikaları çok da güven vermiyor” dedi.

 
El Erian, “Şu anda ışıklar sarı alarm verse de, bu ışıklar kırmızıya döndüğünde IMF ve diğerlerinin sahneye mantıklı çözümler sunacaklarını umut ediyoruz” dedi.



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