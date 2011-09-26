-Avrupa'ya açılan kapı Schengen köyü LÜKSEMBURG (A.A) - 26.09.2011 - Pek çok insan için umut kapısı olan Avrupa Birliği vize uygulamasına adını veren Schengen, yaklaşık 600 kişinin yaşadığı küçük bir köy. Lüksemburg, Almanya ve Fransa sınırlarının kesiştiği noktada Lüksemburg sınırları içinde Moselle nehrinin kıyısında kurulmuş olan bu küçük köy, adını Avrupa Birliği vize sisteminin temeli olan Schengen Antlaşması'na vererek dünya çapında bilinir hale geldi. Başkent Lüksemburg'a yaklaşık 40 kilometre mesafedeki köy, yılın her mevsimi turist kafilelerini ağırlarken, köyde yaşayan yaklaşık 600 kişi daha çok turizm ve şarapçılıkla uğraşıyor. Köyde turistlere hizmet veren tek otel, 14. yüzyıldan kalma eski bir şatonun restorasyonu ile faaliyete geçirilmiş Chateau de Schengen adlı butik otel. Otel, çeşitli toplantılar ve konferanslar için de kullanılıyor. Moselle nehri kenarında ve üzüm bağlarının ortasında çok güzel bir doğaya sahip olan Schengen'den, iki ayrı köprüyle Fransa'ya ve Almanya'ya geçilebiliyor. Bir turist yaklaşık beş dakika içerisinde üç ayrı ülkede bulunma olasılığını yakalıyor. Diğer taraftan şarapçılık ise, köyün ana geçim kaynaklarından. Turizm sektöründe çalışmayan köylüler şarapçılıkla uğraşıyor. Köye girişte yer alan tepenin eteklerine kadar üzüm tevekleriyle dolu olması kente girenleri şaşırtıyor. Köyde, Schengen Antlaşması anısına üç sütunlu özel bir demirden yapılmış ve üzerinde ülkeleri temsil eden yıldızlar yer alan Schengen Antlaşması Anıtı da bulunuyor. Köyün merkezindeki Schengen Müzesi'nde ise, tarihi antlaşmanın damgalı ve imzalı gerçek nüshası ile antlaşmaya ilişkin fotoğraflar sergileniyor. Schengen bölgesine girmiş olan ülkelerin ulusal pasaportları da bu müzede sergilenerek tarih sahnesindeki yerlerini alıyor. -Schengen vizesi- Avrupa Birliği'nde iç sınırları kaldırıp dış sınırları daha çok güçlendirerek serbest dolaşım bölgesindeki vatandaşların güvenliğini arttırmayı amaçlayan Schengen Antlaşması 14 Haziran 1985 tarihinde imzalandı. Antlaşmaya göre dış sınırlar sadece kara sınırıyla kalmayıp, hava ve gümrük kapılarını da kapsıyor. Schengen vize sistemine şu an 25 ülke üyeyken, Bulgaristan, Romanya, Liechtenstein ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi de üyelik için sıra bekliyor.