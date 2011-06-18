-AVRUPA'YA "YUNANİSTAN" UYARISI BERLİN (A.A) - 18.06.2011 - Avro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan'ın borç krizinin, dikkatlice yönetilmezse Belçika ve İtalya dahil en az beş Avrupa ülkesine daha yayılabileceği uyarısında bulundu. Avro Grup Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Juncker, Almanya'da yayımlanan Sueddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte, borç veren özel kuruluşları, Yunanistan için hazırlanması planlanan yeni kurtarma paketine katkıda bulunmaya itmenin uluslararası kredi kuruluşlarınca ''temerrüt'' olarak düşünülebileceğini ve bunun genel olarak Avrupa için ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Juncker, ''Yunanistan'ın iflası, Portekiz ve İrlanda'ya, daha sonra ağır borç yükü yüzünden İspanya'dan bile önce olmak üzere Belçika ve İtalya'ya yayılabilir. Ateşle oynuyoruz'' dedi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yunanistan'ın tahvillerini elinde bulunduranları kayıpları kabul etmeye zorlamanın ya da borçlarını ödemesi için Yunanistan'a daha fazla zaman tanınmasının muhtemelen Yunanistan'ın kısmen temerrüte düşmesi olarak düşünülebileceği uyarısında bulunmuştu. Juncker, Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılmasının, 340 milyar avroyu bulan borcun 80 milyar avroluk önemli bir miktarını elinde bulunduran Yunan bankalarının yıkımına yol açabileceğini, eninde sonunda Yunan bankaları için başka bir kurtarma paketi gerekebileceğini ifade etti. Bu arada, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan için hazırlanacak ikinci kurtarma paketine özel kuruluşları dahil etme görüşünü bugün de yineledi. -AB KOMİSYONU ÜYESİ BARNİER- Öte yandan, iç pazar ve hizmetlerden sorumlu AB Komisyonu Üyesi Michel Barnier, Yunanistan'ın 340 milyar avroluk borcunun yeniden yapılandırılmasının gündemde olmadığını ve bunun tahvil piyasalarında ülkenin güvenilirliğine zarar vereceğini söyledi. Fransa'da ''Europe 1'' radyosuna verdiği demeçte, Yunanistan'ın özel kuruluşlarının ikinci yardım paketine dahil olmasına zorlamanın bir yeniden yapılandırma olarak görüleceğini ve bunun da düşünülmediğini ifade eden Barnier, ''Yeniden yapılandırma konusu masada değil. Bu sadece sorunu erteleyecek ve yeniden yapılandırmadan sonra Yunanistan, tam olarak aynı zorluklarla karşı karşıya kalacak ve bundan böyle borçlanmada güvenilirliği olmayacak'' dedi. Yunanistan'ın kötü yönetildiğini ve olanaklarının üzerinde yaşadığını belirten Barnier, gelecek haftalarda yeni kurtarma planının ayrıntılarını başarılı biçimde belirlemek için çözümün ''ortak'' çaba göstermekten geçtiğini sözlerine ekledi. Avrupa maliye bakanları, Yunanistan'ın borç sorunu görüşmek için yarın ve pazartesi günü bir araya gelecek.