Avrupa'nın yeni Yahudileri Müslümanlar ve işçiler

Viyana Belediye Başkanı Avrupa'daki Müslümanları ve işçileri faşistlerin hedefi olan Yahudilere benzetti.
Viyana’nın Sosyal Demokrat Partili Belediye Başkanı Michael Haeupl,
ülkedeki Müslümanlar için Viyana Belediye Sarayı’nda iftar yemeği
verdi. İftardaki konuşmasında aşırı sağcı partilerin İslam karşıtı
politikalarını sert bir dille eleştiren Haeupl, “2. Dünya Savaşı’nda
faşistlerin hedefi Yahudiler’di, bugün de Müslümanlar, mülteciler ve
yabancı işçileri hedef alıyorlar. Ben faşistlerden nefret ediyorum. Biz
bu güzel kenti ne pahasına olursa olsun faşistlere karşı sizlerle
birlikte savunacağız’’ dedi. İkinci Dünya Savaşı’nda yerle bir olan
Avusturya’nın ve başkent Viyana’nın ülkeye davet edilen yabancı işgücü
tarafından yeniden imar edildiğini vurgulayan Haeupl, “Sizlerin bu
ülkeye ve özellikle başkent Viyana’ ya verdiğiniz emekler her türlü
saygı ve şükran duygularını fazlasıyla hak ediyor’’ diye konuştu.
Şen’i işinden eden sözler
Almanya’daki Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı’nın Direktörü Faruk
Şen, 2008’de Referans gazetesi’nde yazdığı bir makalede Türklerin
Avrupa’da dışlanmasını Nazi lideri Hitler dönemindeki Yahudi zulmüyle
kıyaslaması yüzünden görevinden olmuştu. Şen’in bu sözleri Alman
kamuoyunda geniş tepkiye yol açmıştı.