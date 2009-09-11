Avrupa'nın yeni Yahudileri Müslümanlar ve işçiler

Viyana Belediye Başkanı Avrupa'daki Müslümanları ve işçileri faşistlerin hedefi olan Yahudilere benzetti.



Viyana’nın Sosyal Demokrat Partili Belediye Başkanı Michael Haeupl, ülkedeki Müslümanlar için Viyana Belediye Sarayı’nda iftar yemeği verdi. İftardaki konuşmasında aşırı sağcı partilerin İslam karşıtı politikalarını sert bir dille eleştiren Haeupl, “2. Dünya Savaşı’nda faşistlerin hedefi Yahudiler’di, bugün de Müslümanlar, mülteciler ve yabancı işçileri hedef alıyorlar. Ben faşistlerden nefret ediyorum. Biz bu güzel kenti ne pahasına olursa olsun faşistlere karşı sizlerle birlikte savunacağız’’ dedi. İkinci Dünya Savaşı’nda yerle bir olan Avusturya’nın ve başkent Viyana’nın ülkeye davet edilen yabancı işgücü tarafından yeniden imar edildiğini vurgulayan Haeupl, “Sizlerin bu ülkeye ve özellikle başkent Viyana’ ya verdiğiniz emekler her türlü saygı ve şükran duygularını fazlasıyla hak ediyor’’ diye konuştu.



Şen’i işinden eden sözler



Almanya’daki Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı’nın Direktörü Faruk Şen, 2008’de Referans gazetesi’nde yazdığı bir makalede Türklerin Avrupa’da dışlanmasını Nazi lideri Hitler dönemindeki Yahudi zulmüyle kıyaslaması yüzünden görevinden olmuştu. Şen’in bu sözleri Alman kamuoyunda geniş tepkiye yol açmıştı.