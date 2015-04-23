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Dünya

Avrupa'nın yeni devletine 160 bin vatandaşlık başvurusu

"Yaşa ve Yaşat" mottosuyla 10 gün önce kurulan Liberland vatandaşlık başvurularını internet sitesi üzerinden kabul ediyor

23 Nisan 2015 17:00

Çek Cumhuriyeti vatandaşı Vit Yedliçka’nın ‘Yaşa ve yaşat‘ mottosuyla 13 Nisan 2015’te kurduğu devlet, vatandaşlık başvurularını Liberland.org adlı internet sitesinden kabul etmeye başlamıştı. Liverland adlı devlete 10 günde 160 binden fazla vatandaşlık başvurusu yapıldı. 

Geek.com’a konuşan Yedliçka, şimdiden 5 bin üyelerinin olduğunu ve başvuruların artarak devam ettiğini söyledi.

Yedi kişilik bir ekibin başvuru işlemleriyle ilgilendiği ve en iyi adayları ülkeye kabul ettiklerini belirten ‘devlet başkanı‘, başvurular için belli şartları olduğunu açıklamıştı.

 

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