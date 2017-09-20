Avrupa'nın 'veteranı' Süper Lig

Avrupa futbol liglerinde 2017-18 sezonunun geride kalan haftalarında en yüksek yaş ortalamasına sahip olan lig, 28.63 yaş ortalamasıyla Süper Lig oldu.

Türkiye'de sporun son dönemde gündeminde yer alan 'yabancı tartışmaları' süregelirken, öte yandan Süper Lig'in yaş ortalaması dikkati çekti. Genç futbolcular forma şansı bulmakta zorlanırken, Süper Lig'in bu durumu CIES Futbol Araştırmaları'nın yayımladığı son raporda rakamsal olarak da belirlendi.

Eurosport'un haberine göre Avrupa'nın en yaşlı 3 ligi: Türkiye, Güney Kıbrıs ve Rusya olarak açıklandı. UEFA'ya bağlı federasyonların liglerindeki yaş ortalamasının incelendiği raporda; 31 Avrupa Ligi arasında şu ana kadar forma giyen oyuncuların yaş ortalamasının en yüksek olduğu lig Süper Lig oldu. 18 takımın 28,63 yaş ortalamasıyla mücadele ettiği Süper Lig'in ardından 28,48 yaş ortalamalı Güney Kıbrıs 1. Ligi ve 27,80 yaş ortalamalı Rusya Premier Ligi en yaşlı ligler.

En genç ligler: Slovenya, Hırvatistan, Hollanda

Avrupa'nın en genç ligi ise Slovenya PrvaLiga. 24,50 yaş ortalamasıyla sahada yer alan Sloven takımlarını 24,59 yaş ortalamalı Hırvatistan Prva Lig ve 25,10 yaş ortalamalı Hollanda Eredivisie takip ediyor.

Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında en yaşlısı 27,22 ortalamayla İngiltere Premier Lig olurken, 26,00 yaş ortalamalı Bundesliga söz konusu ligler arasındaki en genç lig konumunda.

Ligin en yaşlısı Fenerbahçe,

en genci Gençlerbirliği

Süper Lig'in en yaşlı takımı ise geride kalan 5 haftada 29,98 yaş ortalamasıyla sahada yer alan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin ardından 29,84 yaş ortalamalı Göztepe, 29,72 yaş ortalamalı Başakşehir, 29,71 yaş ortalamalı Antalyaspor ve 29,68 yaş ortalamalı Beşiktaş en yaşlı takımlar arasında yer aldı. Süper Lig'in en genç takımı 26,80 yaş ortalamasıyla Gençlerbirliği oldu. Ankara temsilcisini 27,32 yaş ortalamalı Kasımpaşa ve 27,53 yaş ortalamalı Bursaspor takip etti.

En genç 100 takım arasında Türk ekipleri yok

Yapılan araştırmada Avrupa liglerinin en genç 100 takımı da sıralandı. 5 büyük ligden 15 takımın bulunduğu listede kıtanın en genç takımları Stal Kamianske (21,67), NAC Breda (21,96) ve Lokomotiva Zagreb (22,37) olurken, hiçbir Süper Lig takımı sıralamaya giremedi.