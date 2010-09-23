'Avrupa'nın tek sağlıklı adamı Türkiye'

T24- New York Times'da yayınlanan bir makalede şu ifadeler yer aldı: "Türkiye eskiden Avrupa’nın hasta adamı olarak bilinirdi. Ama bugün Avrupa’daki tek sağlıklı adam Türkiye."



BM Genel Kurulu sebebiyle New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün temasları ile ilgili son olarak ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times bir makale yayınladı.



Mark Lander imzalı haberde, Cumhurbaşkanı Gül'ün görüştüğü bir devlet başkanının "Türkiye eskiden Avrupa’nın hasta adamı olarak bilinirdi. Ama bugün Avrupa’daki tek sağlıklı adam Türkiye" dediği belirtildi.



"BM'de Türkiye ağırlığını koydu" başlığıyla verilen ve Türkiye'nin BM'de yeni bir imaj çizme şansını iyi kullandığını belirten makalede şu ifadeler yer aldı:



"Eğer Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, hırslı ülkelere yeni bir imaj çizme imkanı sağlayan bir sahneyse, bu yıl hiçbir ülke bu imkanı Türkiye kadar hevesle değerlendirmedi.



Yoğun konuşma ve toplantı gündemi içinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ülkesinin İran’la olan yakın ilişkilerini savundu, Türkiye’nin Müslüman dünyasının lideri olma niyetini ortaya koydu ve kanlı Gazze filosu baskınından sonra İsrail’le gerilen ilişkileri tamir etmek için çaba gösterdi.



Türkiye’nin güçlenmesi, ABD’yi huzursuz ediyor. Obama yönetimi, İran’ın nükleer programını Türk bankaları üzerinden finanse ettiği ve Türkiye’nin İsrail’le yaşadığı gerginliğin ABD’nin Ortadoğu’daki barış girişimlerine engel olabileceği yönünde endişeli olduğu belirtiliyor.



Dünyanın önem verdiği meseleler Türkiye için avantaj



İsrail yetkilileri bu hafta içinde Gül ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında bir görüşme yapılması için girişimlerde bulundu. Ancak Türkiye’nin Peres’den filo baskınıyla ilgili özür talep ettiği iddiaları ve Gül’ün vakti olmadığı yönündeki açıklamaları bu girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden oldu. Bu da İsrail’in kabuk tutmasını umduğu bir yarayı yeniden derinleştirdi.



Yaptırımlara uyarız ama...



Ankara, “İsrail’le çatışmayı biz başlatmadık” diyerek özür dilemeyi de reddetti. Gül Salı günü verdi bir röportajda, “Eğer bugün dünyanın önem verdiği meselelere dikkatle bakarsanız, bu sorunların Türkiye’yi daha da avantajlı bir konuma yerleştirdiğini görürsünüz” dedi. Gül, Türkiye’nin İran’la bir diplomatik çözüm sağlanması adına önemli katkı yapabilecek tek ülke olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı, Ankara’nın BM yaptırımlarına uyacağını ancak Türkiye’nin İran’la kapsamlı ticaretini engelleyecek önlemlere de izin vermeyeceğini belirtti.



Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan Çarşamba günü İstanbul’da yaptığı açıklamalarda İran bankalarıyla yapılan işlemlere getirilen yasağın bir hata olduğunu söyledi. Türk yetkililer, ABD ve Avrupa Birliği’nin gündeme getirdiği tek taraflı yaptırımlara uyup uymamanın Türkiye’nin kararı olduğunu ifade etti.



İran'la hiç ticaret yapmamak Türkiye için adaletsiz olur



Gül, “Eğer Türkiye’nin İran’la hiç ticaret yapmaması, hiçbir ekonomik ilişkisi olmasın isteniyorsa, bu Türkiye için adaletsiz bir durum olacaktır” diyen Gül, bazı Amerikalı ve Avrupalı şirketlerin, yaptırımları atlatmak üzere farklı isimler altında İran’la ticarete devam ettiğini belirtti. Gül, “Bu yüzden yaptırımlar çoğu zaman beklenen sonucu vermiyor” dedi.



Türkler İran'la ticareti günden güne artırıyor



Beyaz Saray yetkilileri ve uzmanlar Dubai ve diğer Körfez emirliklerinin yaptırımlara cevap vermek adına İran bankalarıyla olan ilişkileri baskı altna aldığını, bunun karşılığında Tahran’ın Katar ve Türkiye gibi yeni kanallar arayışına girdiğini söyledi.



Obama yönetiminin İran eski danışmanı ve Dış İlişkiler Konseyi araştırmacısı Ray Takeyh' göre, mali kısıtlamalar ve yaptırımların olduğu bir ortamda Türkler İran’la ticareti günden güne artırıyorlar. Bu da bölgede önemli bir güç olma isteklerinden kaynaklanıyor.



Bir zamanlar hasta adamdı



Gül’ü Türkiye ekonomisinin durumundan daha fazla gururlandıran bir şey yok gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Türk tahvillerinin AB üyesi Portekiz, İtalya ve İspanya’nınkilere göre çok daha güvenli olduğunu söylüyor. Dahası Türkiye bankalarını kurtarmak zorunda da kalmadı.



Gül, bu hafta görüştüğü devlet başkanlarından birinin kendisine söylediği sözleri tekrarladı: “Türkiye eskiden Avrupa’nın hasta adamı olarak bilinirdi. Ama bugün Avrupa’daki tek sağlıklı adam Türkiye.”



