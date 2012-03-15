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Spor

Avrupa'nın spor bakanları şikeyle mücadele yasası için toplanıyor

Avrupa Konseyi Spor Bakanları şikeyle mücadelede dünyanın ilk ve tek sözleşmesinin hazırlanmasına start verilmesi bekleniyor

15 Mart 2012 12:49

 

T24 - Avrupa Konseyi Spor Bakanları, sporda şikeyle mücadele için dünyanın ilk ve tek sözleşmesinin hazırlanması için bugün Belgrad'da toplanıyor.
 
Avrupa Konseyi Spor Bakanları Konferansı 15-16 Mart tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenleniyor. Konferans sonunda sporda şikeyle mücadelede dünyanın ilk ve tek sözleşmesinin hazırlanmasına start verilmesi bekleniyor. Türkiye konferansa Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç başkanlığındaki bir heyetle katılıyor.

NTV'den Kayhan Karaca'nın haberine göre; konferansa UEFA başkanı Michel Platini, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Patrick Hickey, Uluslararası Tenis Federasyonu Başkanı Francesco Ricci Bitti gibi isimlerin yanı sıra Avrupa Birliği, FIBA ve Avrupa Konseyi'nin değişik organlarının temsilcileri de katılacak.

Konferansın öncelikli konusunu sporda şike konusu oluşturuyor. Avrupa spor bakanlarının konferans sonunda şikeye karşı Avrupa Konseyi bünyesinde uluslararası bir sözleşme hazırlanması konusunda karar almaları bekleniyor. Kararın açıklanması halinde Avrupa Konseyi dünyanın ilk ve tek şikeyle mücadele sözleşmesinin redaksiyon çalışmalarına başlayacak. Konu hakkında Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ilk fizibilite çalışmasında olası bir sözleşmenin sadece şikeyi değil spor müsabakalarıyla ilgili bahislerde yolsuzluk olaylarını da kapsaması gerektiği belirtildi.

Avrupa Konseyi şikeyi "hukuk devleti" ve "kamu düzeni" açısından "tehdit" olarak tanımlıyor.

Avrupa Konseyi daha önce de Mayıs 1985'teki Heysel faciasının ardından Statlarda Şiddet ve Taşkınlığa Karşı Avrupa Sözleşmesi'ni hazırlamıştı. Şu anda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 41 Avrupa ülkesinin taraf olduğu bu sözleşme kendi alanında dünyanın bağlayıcı tek uluslararası belgesi olma özelliğine sahip. Sözleşme bugüne kadar Avrupa'nın futbol statlarının yenilenmesini ve statlardaki güvenlik anlayışının eskiye oranla tamamen değişmesini sağladı.

 

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