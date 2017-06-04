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Spor

Avrupa'nın şampiyonu Real Madrid!

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid Juventus'u 4-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu

04 Haziran 2017 02:48

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Juventus ekibini 4-1 yenen İspanya'nın Real Madrid takımı, 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu.

Galler'in başkenti Cardiff'te oynanan finale son şampiyon unvanıyla çıkan Real Madrid, sezon boyunca kalesinde sadece 3 gol gören Juventus'u Cristiano Ronaldo'nun yıldızlaştığı gece 4-1 yenerek tahtını korumayı başardı. İspanyol ekibi böylelikle Şampiyonlar Ligi'ni üst üste iki sezon kazanan ilk takım olarak tarihe geçti.

Geçtiğimiz sezonun ortasında göreve geldiği İspanyol ekibinde Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Zinedine Zidane, bu kez futbolcuk kariyerinde önemli bir yeri olan Juventus karşısında kupayı kaldırdı ve 1,5 yıllık Real Madrid kariyerine 2 Şampiyonlar Ligi kupası sığdırarak teknik direktörlük kariyerine ihtişamlı bir başlangıç yaptı.

Millennium Stadı'nda oynanan finale iyi başlayan taraf Juventus'tu. Allegri'nin öğrencileri hızlı ataklarla Real Madrid kalesinde tehlikeler yaratmasına rağmen 20. dakikada Real Madrid'in golüne engel olamadı.

Carvajal'ın kısa pasında ceza sahası içinde tek vuruşta topu ağlara gönderen Ronaldo takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak İtalyanların cevabı gecikmedi. Savunmadan hızlı çıkan Juventus, 27. dakikada Higuain'in pasında harika bir vuruş yapan Mandzukic'in golüyle eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda sahanın tek hakimi Real Madrid'di. Oyunu Juventus yarı alanına yıkan İspanyollar, 61. dakikada aradığı golü buldu. Savunmadan seken topa yaklaşık 35 metreden gelişine vuran Casemiro takımını tekrar öne geçirdi. Bu golden sadece 3 dakika sonra sahneye yine Ronaldo çıktı. Portekizli forvet Modric'in pasında topu ağlara gönderdi ve kariyerindeki 600. golü attı. 90'da ağları havalandıran Asensio, skoru belirledi.

Real Madrid bu zaferle beraber Şampiyonlar Ligi'ndeki 12. şampiyonluğuna ulaştı ve 6. finalinden de mutlu sonla ayrıldı.

Ronaldo Messi'yi geçti

 

Juventus ağlarını iki kez sarsan Real Madrid'li Cristiano Ronaldo, bu sezon Devler Ligi'ndeki gol sayısını 12'ye yükseltti.

Portekizli futbolcu böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 11 golü bulunan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'yi geride bıraktı.

Ronaldo ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallerde 20, yarı finallerde 13, finallerde 4 gol attı.

Cristiano Ronaldo aynı zamanda kulüp ve milli takım kariyerindeki 600. golünü attı.

JUVENTUS - REAL MADRİD: 1-4

STAT: Milenyum Stadı
HAKEM: Felix Brych
SAAT: 21.45

JUVENTUS: Buffon, Barzagli, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Alves, Dybala, Mandzukic, Higuain
TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri

REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

Gol: Dk. 20, 64 Ronaldo, Dk. 61 Casemiro, Dk. 90 Asansio (Real Madrid), Dk. 27 Mandzukic (Juventus)

Kırmızı kart: Dk. 84 Cuadrado (Juventus)

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