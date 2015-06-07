Avrupa'nın şampiyonu Barcelona oldu!

Cüneyt Çakır’ın yönettiği Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona, Juventus’u 3-1 yenerek şampiyon oldu. Katalan ekip Şampiyonlar Ligi’nde toplamda beş, son dokuz yılda ise dördüncü kez kazandı.



NTVspor'un aktarımına göre maçın özeti şu şekilde:

Barcelona, Juventus kalesine gittiği ilk pozisyonda golü buldu. 4. dakikada Neymar, hareketlenen Iniesta’ya çıkarttı. Tecrübeli oyuncunun yana pasında Rakitic, kaleci Buffon’un yanından topu ağlara gönderdi. Hırvat oyuncu, 3 dakika 23. saniyede fileleri havalandırarak, Şampiyonlar Ligi tarihinin finalde en erken 3. golünü kaydetti. Iniesta ise üç farklı Şampiyonlar Ligi finalinde asist yapan ilk oyuncu unvanını aldı.



8’de Juventus’tan Vidal, bir dakika sonra ise Barcelona’dan Neymar’ın şutları üstten auta gitti.



13’te Barcelona ikinci gole yaklaştı. Luis Suarez’in sağdan ortaya pasında Dani Alves’in sert şutunu kaleci Buffon nefis çeldi. Boşta kalan topta Messi’nin kafası üst ağlarda kaldı.



25’te Juventus’tan Marchisio’nun gelişine sert vuruşu direği yalayarak dışarı gitti.

39’da Luis Suarez’in ceza sahasına girer girmez yerden sert şutu direği yalayıp dışarı çıktı. Bu pozisyondan bir dakika sonra Uruguaylı futbolcunun sol çaprazdan vuruşunu kaleci Buffon kornere tokatladı.

İkinci yarıya da Barcelona hızlı başladı. Rakitic’in pasında Suarez’in köşeye vuruşunu kaleci Buffon nefis çıkarttı.

55’te Marchisio’nun nefis topuk pasında topu alan Lichtsteiner’ın sağdan ortasında Carlos Tevez’in vuruşu kaleci Ter Stegen’den döndü. Ancak Alvaro Morata, Şampiyonlar Ligi’nde son yedi maçta beşinci golüyle Juventus’a 1-1’lik beraberliği getirdi.

68’de Barcelona öne geçti. Lionel Messi bir anda boşta kalıp hızla rakip sahaya geçip ceza sahası dışından vurdu. Kaleci Buffon’dan seken topu Luis Suarez ağlarla buluşturdu.

72’de Neymar’ın kafasından eline çarparak ağlara gitti. Ancak ilave yardımcı hakem Hüseyin Göçek elle oynama gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

89’da Juventus’tan Marchisio’nun sert şutunu kaleci Ter Stegen köşeden çelmeyi başardı.



90+6'da ani gelişen kontratakta Neymar durumu 3-1 yaparak maça son noktayı koydu.