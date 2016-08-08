Avrupa’nın pazar lideri Alman kozmetik devi, Türkiye'den çıkış kararı aldı

Gıdada Tesco, hazırgiyimde C&A’den sonra kozmetikte de dev bir marka Türkiye’den ayrılıyor. Ülkedeki ilk mağazasını 2006’da açan Avrupa’nın pazar lideri Alman Douglas, Türkiye’deki payını artıramadığı için çıkış kararı aldı.

Habertürk gazetesinden Menekşe Ataselim’in haberine göre, Türkiye’den ayrılan yabancı markalar kervanına Alman kozmetik zinciri Douglas da katıldı. 2.6 milyar Euro’luk cirosuyla Avrupa’nın pazar lideri olan dev marka, ilk mağazasını Mayıs 2006’da açtığı Türkiye’de pazar payını artıramayınca çıkış kararı aldı.

19 Avrupa ülkesinde bin 700 mağazası olan ve tüm pazarlarda zirveye oynayan Douglas, Türkiye’de pazar lideri Tekin Acar’ı satın alarak büyümek istemişti. Bu görüşmelerin olumsuz sonuçlanması, artan rekabet, perakende sektöründe yükselen maliyetler ve son dönemde yaşanan terör olayları ile darbe girişimi sonucu tüketimin zayıflaması markanın kararında etkili oldu.

"Hızlı değişim beklemiyoruz"

Habertürk’e bilgi veren Douglas şirketinin Hollanda, Litvanya, Latvia, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye’den Sorumlu Bölge Müdürü Willem Duthler da şu açıklamayı yaptı:

“Douglas’ın stratejik vizyonu parfümeri ve güzellik pazarında Avrupa’nın lider çok kanallı perakende zinciri olmak. Mevcut olduğumuz tüm pazarlarda, pazarın 1 veya 2 numarası iken, Türkiye’de çok küçük bir pazar payına sahibiz. Değerlendirmeler sonucunda, çok daha büyük bir yatırım yapmadan Türkiye’de hızlı bir değişim beklemiyoruz. Bu sebeple Türkiye pazarından çıkma kararı aldık ve farklı çıkış planlarını değerlendiriyoruz.”

8 kentte 11 mağazası ve 79 çalışanı olan marka yıl sonuna kadar tüm operasyonunu sonlandırmış olacak. 1821’de parfüm ve sabun üreticisi olarak sektöre giren Douglas, 1910’da mağazacılığa başlamış ve markayı Kreke Ailesi almıştı. Aile hisselerinin bir kısmını yatırım fonu Advent’e satmış, Advent ise payını 2015’te CVC Capital Partners’a devretmişti.

Devler pazardan çıkıyor

Türkiye’de son dönemde yaşanan sosyal ve ekonomik değişiklikler ile yerli markaların pazardaki gücü, perakende sektöründe yabancı markaları zorlayabiliyor. Son dönemde Tesco ve C&A gibi iki devin daha veda ettiği Türkiye pazarından ayrılan bazı küresel şirketler şöyle sıralanıyor:

* Best Buy

* Virgin

* Megastore

* Printemps

* River Island

* Motivi

* Promod

* Uterque

* Kenneth Cole

* Habitat

* La Senza

* Tesco

* C&A

* Industrie Denim