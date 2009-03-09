T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avrupa'nın önemli borsaları son yılların en düşük değerinde

Alman borsası bugün açılıştan hemen sonra son beş yılın en düşük değerini gördü, Londra Borsası ise son altı yılın en düşük düzeyine geril

09 Mart 2009 02:00

Geçen hafta ABD ve Avrupa borsalarında yaşanan kayıplar, bu hafta da Avrupa borsalarında önemli düşüşler yarattı. Alman borsası bugün açılıştan hemen sonra son beş yılın en düşük değerini gördü, Londra Borsası ise son altı yılın en düşük düzeyine geriledi.

Alman borsası DAX endeksi açılıştan hemen sonra gerileyerek, son beş yılın en düşük değerine ulaştı ve 3568 puana geriledi. Düşüşün sürmesi bekleniyor. Krizden önce 13 Eylül 2008 kapanış değeri 8106 puan olan endeks böylece krizden bu yana en düşük seviyesini gördü.

Londra Borsası son altı yılın en düşük düzeyine geriledi

Londra Menkul Kıymetler Borsası, son altı yılın en düşük düzeyine geriledi.

FTSE-100 endeksi, gün içinde, yüzde 1,1 oranında değer kaybederek, 3.494,84 puana geriledi.

Borsanın gerilemesinde, İngiltere'nin önde gelen bankası Llyods Bank grubunun devletin kontrolüne geçmesi ve bankacılık sektörüne ilişkin kaygılar etkili oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24