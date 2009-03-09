Avrupa'nın önemli borsaları son yılların en düşük değerinde

Geçen hafta ABD ve Avrupa borsalarında yaşanan kayıplar, bu hafta da Avrupa borsalarında önemli düşüşler yarattı. Alman borsası bugün açılıştan hemen sonra son beş yılın en düşük değerini gördü, Londra Borsası ise son altı yılın en düşük düzeyine geriledi.



Alman borsası DAX endeksi açılıştan hemen sonra gerileyerek, son beş yılın en düşük değerine ulaştı ve 3568 puana geriledi. Düşüşün sürmesi bekleniyor. Krizden önce 13 Eylül 2008 kapanış değeri 8106 puan olan endeks böylece krizden bu yana en düşük seviyesini gördü.



Londra Borsası son altı yılın en düşük düzeyine geriledi



Londra Menkul Kıymetler Borsası, son altı yılın en düşük düzeyine geriledi.



FTSE-100 endeksi, gün içinde, yüzde 1,1 oranında değer kaybederek, 3.494,84 puana geriledi.



Borsanın gerilemesinde, İngiltere'nin önde gelen bankası Llyods Bank grubunun devletin kontrolüne geçmesi ve bankacılık sektörüne ilişkin kaygılar etkili oldu.

