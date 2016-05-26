Avrupa'nın merkezinde Euro 2016 için alkol kısıtlaması

Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) nedeniyle Brüksel’in merkezinde alkol satışı belirli saatlerde durdurulacak.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de şehir belediye meclisi, EURO 2016 müsabakalarının yapılacağı 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde, şehir merkezinde bulunan marketlerde ve bakkallarda alkol satışının saat 23.00’ten 07.00’ye kadar yasaklanması yönünde karar aldı.

Ayrıca, Fransa’nın Lens kentinde maçların oynandığı gün 24 saatlik alkol yasağı uygulanacak.

Alkol satış yasağına uymayan işletmelere ise 350 euro para cezası uygulanacak. Ayrıca, bu işletmelerin çalışma ruhsatlarına da el konulabilecek.

Brüksel’de 2014 yılı Dünya Kupası'nda da benzer bir uygulamaya gidilmiş ve şehirde yaşanan olaylara polis müdahalelerinde düşüş yaşanmıştı.