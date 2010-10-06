Avrupa'nın insansız uçakları 'Taliban' avında!

T24 - Avrupa’da verilen terör alarmıyla, Taliban’a bağlı en az 4 Türk militanın da öldürüldüğü Pakistan’daki Predator (insansız uçak) saldırısı arasındaki bağlantı kesinleşti.





Pakistanlı yetkiliye göre saldırı, Afganistan’da tutuklanan Alman El Kaide üyesi Sıddıki’nin sağladığı istihbaratla yapıldı. Operasyonda Avrupa’da saldırı planlayan ‘Abid Feyyaz’ isimli militan da öldürüldü. Hürriyet'te yer alan habere göre;



Avrupa’da haftasonunda terör alarmı alarmı verilmesine yol açan El Kaide planını Pakistan’da eğitim gören Almanya vatandaşı Türkler mi uygulayacaktı? ABC News’e konuşan Pakistan’ın Washington Büyükelçisi Hüseyin Hakkani, Türk asıllı Alman vatandaşı Taliban militanlarının da öldürüldüğü Kuzey Veziristan’daki insansız uçak saldırısına değindi. Hakkani, “Avrupa’ya yönelik saldırı planıyla bağlantılı bazı şahıslar son saldırıda hedef alındı. Plana dahil olan diğer şahıslar da ABD ve Avrupa istihbarat örgütlerinin radarında” dedi.





TALİBAN CESETLERİ KAÇIRDI



Saldırının hemen ardından Taliban militanları yıkılan binaları çembere aldı. BBC’nin haberine göre cesetler hemen toplanırken, bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Bu nedenle ölen 8 kişinin kimliği kesinleşmedi. Saldırıda uluslararası medyaya göre 5, Alman yetkililere göre ise 4 Türk asıllı Alman vatandaşı öldürüldü.





SIDDIKİ KONUŞTUKÇA



ABD insansız uçaklarının, Afganistan’da tutuklanan Alman vatandaşı El Kaide üyesi Ahmed Sıddıki’nin verdiği önemli bilgileri değerlendirerek, Avrupa’daki olası bir saldırıyı önlemek üzere Afganistan ve Pakistan’da yeni hedefler vurduğu bildiriliyor. ABD’nin Bagram üssünde tutulan Sıddıki’nin her gün yeni bilgiler sağladığı belirtildi.





100 KADAR YABANCI



Sıddıki’nin ele verdiği eski yoldaşları şimdi tek tek vuruluyor. Ancak Pakistan ve Afganistan’daki Avrupa pasaportlu militanların çoğu izini kaybettirmiş durumda. The Guardian’a konuşan bir Pakistan istihbarat yetkilisi, “Türkler, Almanlar ve Amerikalılar’dan oluşan 100 kadar

El Kaide militanının aşiretler bölgesinde olduğunu düşünüyoruz” dedi.





HÜCRE LİDERİ TÜRK MÜ?



ABD’nin Predator insansız uçağından çıkan Hellfire füzeleriyle önceki gün vurduğu Mir Ali bölgesinde konuşlu hücrenin liderliğini de bir Türk üstlenmiş olabilir. Alman basını, ölenlerden birinin isminin “Abid Feyyaz” olduğunu ve Avrupa’daki saldırıları planlayanlar arasında bulunduğunu bildirdi.





Şimdi de trenlerde alarm var



ABD başta olmak üzere bir dizi ülkenin, özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya’daki turistik mekanlarda El Kaide saldırısı riskinin arttığını belirterek seyahat uyarısı yapmasının ardından bu kez demiryollarında alarm verildi. Fransa’nın güneyinde düzenlenen operasyonlarda, 12 kişi terör şüphesiyle tutuklandı. ABD devlet demiryolları Amtrak’a bağlı trenlerde bu hafta güvenlik önlemleri artırılacak. “RailSafe” (Güvenli Ray) adlı operasyon için ülkenin tüm toplu taşıma kurumları yöneticilerine dün olası terör saldırısına karşı brifing verildi. Avrupa’daki raylı taşımacılık şirketleri de “Demiryolu Eylem Günü” ilan edilen cuma günü güvenlik tatbikatı yapacak. Bu süreçte ABD ve Avrupa’da işleyecek trenlerde çok daha fazla sayıda polis görev yapacak.





NATO’nun ikmal hattı tehlikede



ABD Başkanı Barack Obama, Kongre’ye gönderdiği mektupta, yönetiminin Afganistan ve Pakistan için belirlediği stratejide şimdilik değişiklik yapmayacağını bildirdi. Ancak Obama’nın insansız uçak saldırılarını da içeren stratejisi bu iki ülkede büyük tepki çekiyor. Pakistan, geçen hafta bir ABD hava saldırısında üç askerinin de ölmesi üzerine ilk kez NATO’nun kara ikmal hatlarını kesti. Taliban da Afganistan’daki NATO birliklerine yakıt taşıyan bir tankeri önceki gün İslamabad dışında vurdu. Son üç günde 20 NATO tankeri yakıldı.





