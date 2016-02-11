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Dünya

Avrupa'nın ilk bira çeşmesi nereye yapılacak?

Çeşmenin 350 bin Euro'ya mal olacağı belirtiliyor

11 Şubat 2016 15:05

Slovenya’nın Zalec kasabasında bira çeşmesi inşa edilecek. Bu Avrupa'nın ilk bira çeşmesi olacak. Çeşmeden akacak üç bardak bira için ziyaretçiler 6 Euro ödeyecek.

Biranın hammaddelerinden biri olan şerbetçi otu üretimiyle meşhur olan kasabada belediye, bazı meclis üyelerinin muhalefetine rağmen projeye onay verdi. Çeşmenin ne zaman faaliyete geçeceği açıklanmadı.

Ancak Sloven Dnevnik sitesinin haberine göre ziyaretçiler, farklı bira türlerinin akacağı çeşmeden dolduracakları üç bardak (30 cl) bira için toplam altı Euro ödeyecek.

Çeşme 350 bin Euro’ya mal olacak. Bu para belediye bütçesi ve bağışlardan karşılanacak.

Slovenya'nın orta kesimlerinde yer alan beş bin nüfuslu kasabanın belediye başkanı Janko Kos, "Çeşmenin ucuza mal olmayacağı doğru ama bu bir turizm yatırımı dedi.

Bazı meclis üyeleri çeşmeye harcanacak paranın daha yararlı işlerde kullanılabileceğini söyleyerek projeye karşı çıkıyordu.

Ancak oylamada meclis üyelerinin üçte ikisi projeye destek verdi.

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