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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa’nın ilk Alevi mezarlığı Hamburg’ta

Alevi cemaatinin sadece işletme masraflarını üstleneceği bildirildi

10 Nisan 2016 18:54

Hamburg'un Bergedorf bölgesinde Avrupa'nın ilk Alevi Mezarlığı açıldı. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda 250 kadar mezar yeri bulunduğu kaydedildi.

Bergedorf Belediyesi'nin eski bir okul spor salonunu da büro ve merasim odası olarak kullanılması için ücretsiz olarak Alevilerin hizmetine açtığı belirtildi. Alevi cemaati sadece işletme masraflarını üstlenecek.

Hamburg'daki Alevi Toplumu Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ceylan, mezarlığın Arami ya da Ezidi gibi diğer küçük dini gruplara da açık olduğunu kaydetti.

 

Hamburg'da 40 bin Alevi var

Belediyenin verilerine göre, Hamburg'da 40 bin kadar Alevi yaşıyor. Hamburg Belediyesi 2012 yılında Alevilerle onlara kendi tatil günleri hakkını garantileyen bir anlaşma yapmıştı.

Hamburg Üniversitesi'nde ayrıca Alevilik Anabilim Dalı açılmıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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