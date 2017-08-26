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Dünya

Avrupa'nın iki başkentinde pala ve kılıçla saldırı

Londra ve Brüksel'de güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenlendi

26 Ağustos 2017 03:34

İngiltere'nin başkenti Londra ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de bıçaklı kişiler güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenledi. 

Reuters'ın aktardığına göre, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 'Allahü Ekber' diye bağıran bir kişi pala ile bir grup askere saldırdı. Saldırıda en az iki asker yaralandı. Saldırganın 30'lu yaşlarında Somalili bir adam olduğu belirtiliyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre polis müdahalesinde saldırganın vurulduğu ve ağır yaralandığı belirtiliyor.

Londra'da kılıçlı saldırı

Londra'da Buckingham Sarayı'nın dışında bir kişi kılıçla polislere saldırdı. İki polis yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

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