-Avrupa'nın ''Güiza'ları'' ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Avrupa kulüplerinde yüksek bonservis bedeliyle takım değiştiren birçok futbolcu, Fenerbahçe'den İspanya'nın Getafe kulübüne transfer olan Daniel Gonzalez Güiza ile aynı kaderi paylaştı. İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Mallorca formasıyla 37 maçta 27 gol atarak gol kralı olduktan sonra 2008-09 sezonunda 14 milyon avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan İspanyol futbolcu, sarı-lacivertlilerde geçirdiği 3 sezonda, ligde 62 maçta toplam 23 kez rakip fileleri havalandırarak beklentilerin çok uzağında kaldı. Büyük umutlarla transfer edilen Güiza'nın performansı Fenerbahçe camiasında hayal kırıklığı yaratırken, Avrupa futbolunda da ''Güiza kazası''na benzer durumlar yaşandı. Farklı sezonlarda izleyenleri kendilerine hayran bırakan birçok yıldız isim, İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya birinci liglerine transfer olduktan sonra kariyerlerinde büyük düşüş yaşadı. Avrupa futbolunda son dönemlerinde yüksek transfer bedelleriyle alınan ve beklentilerin altında kalarak büyük hayal kırıklığı yaratan futbolcular arasında göze çarpan bazı isimler şöyle: -Gaizka Mendieta- İspanya futbolunun bir dönemine damga vuran Gaizka Mendieta, Valencia formasıyla oynadığı 253 maçta gerek attığı goller gerekse takım arkadaşlarına yaptığı asistlerle izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı. 1992-2001 sezonlarında takımının, La Liga ve Avrupa kupalarındaki başarısında büyük pay sahibi olan ve bu maçlarda 31 gol kaydeden Mendieta, 48 milyon avro gibi astronomik bir bonservis ücretiyle İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu. 2001-02 sezonu öncesindeki bu transfer Avrupa'da büyük yankı bulurken, İspanyol futbolcu, kendisinden beklenen performansı bir türlü sahaya yansıtamadı. İtalyan ekibiyle toplam 27 maça çıkan Mendieta, İspanya'daki performansının çok uzağında kalarak, gol atma başarısı dahi gösteremedi. Lazio'daki inişli-çıkışlı performansının ardından 2002-2003 sezonunda Barcelona'ya transfer olan Mendieta, Katalan ekibinde de eski günlerini arattı. İspanyol oyuncu Barcelona'da forma giydiği 46 maçta 5 gol atabildi. İspanyol ekibinde de umduğunu bulamayan Mendieta, 2003-2007 sezonları arasında İngiliz ekibi Middlesbrough formasıyla 83 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırabildi. İspanyol yıldız 2008 yılında futbolu bırakma kararı aldı. -Andriy Shevchenko- Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan'ın tarihinin en golcü isimleri arasında yer alan Ukraynalı forvet Andriy Shevchenko, İtalyan ekibindeki başarılı yıllarını kariyerine yayamadı. 1999-2006 sezonları arasında Milan'da toplam 173 kez rakip fileleri havalandıran Shevchenko, İtalya ekibindeki etkili performansının ardından 37 milyon avroluk bonservis ücretiyle Chelsea'ye transfer oldu. İngiliz ekibinde 2006-2008'de çıktığı 47 lig maçında 9 gol kaydetti ve İtalya'daki performansının çok uzağında kaldı. 2008-2009 sezonunu yeniden Milan'da geçiren ve 26 maçta 2 gol atabilen ''Sheva'', 2009-2010 sezonunun başında Dinamo Kiev'e transfer olarak ülkesine döndü. -Albert Luque- İspanya futboluna adını Deportivo La Coruna'daki etkili futboluyla duyuran Albert Luque, mavi-beyazlı takımda 2002-05 sezonlarında 101 maçta attığı 26 golle ve takım arkadaşlarına yaptığı asislerle dikkati çekti. İspanya ekibindeki oyunuyla Avrupalı kulüpler tarafından yakın takibe alınan Luque, 9.5 milyon avroluk transfer bedeliyle 2005'de İngiltere Premier League takımlarından Newcastle United'ın yolunu tuttu. İngiliz ekibine büyük umutlarla transfer edilen Luque, oynadığı 21 maçta yalnızca 1 gol atarak kendisinden bekleneni veremedi. 2007-2008 sezonu öncesinde Hollanda'nın Ajax ekibinin yolunu tutan Luque, kırmızı-beyazlı takımda 16 maçta 4 gol attı. Hollanda macerasından sonra İspanya La Liga takımlarından Malaga ekibine giden Luque 2009-2011 sezonları arasında oynadığı 19 maçta yalnızca 1 gol atabildi. -Julio Baptista- Brezilya futbolunun son dönemde dünya futbol vitrinine sunduğu ünlü isimlerden olan Julio Baptista'nın yıldızı İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla'da parladı. Sevilla'da 2003-05 sezonlarında ligde forma giydiği 63 karşılaşmada takımı adına 38 gol kaydeden Baptista, gösterdiği başarılı performans sayesinde Real Madrid'e 20 milyon avroluk bonservis ücretiyle transfer oldu. Baptista, mor menekşelerde 2005-2006 sezonunda forma giydiği 45 maçta 9 gol atarak beklentilerin çok uzağında kaldı. Baptista, bir sezon (2006-2007) Arsenal'e kiralandıktan sonra tekrar Madrid'in yolunu tuttu. 2007-2008 sezonunda Real Madrid formasıyla 31 maça çıkan Brezilyalı oyuncu bu karşılaşmalarda sadece 4 kez gol sevinci yaşadı. İspanya'daki tutuk futbolunun ardından 9 milyon avroya Roma'ya transfer olan Baptista, İtalyan kulübüyle 2,5 sezonda 57 lig maçında 12 gol attı. Geçen sezon ara transferde 2,5 milyon avroya Malaga'ya transfer olan Brezilyalı forvet, 11 maçta kaydettiği 9 golle iyi bir performans gösterdi. -Klaas-Jan Huntelaar- Hollanda Birinci Ligi'nin (Eredivise) köklü takımlarından Ajax'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Huntelaar, toplam 136 maçta 105 gol kaydetmişti. Hollanda'daki etkili oyunuyla 20 milyon avroya Real Madrid'e transfer olan Huntelaar, 2008-2009 sezonunda forma giydiği 20 maçta 8 gol atabilmişti. Madrid ekibinde kendisinden bekleneni veremeyen Hollandalı forvet, sezon sonunda 18 milyon avroya Milan'a satıldı. -Adrian Mutu- Rumen futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yıldızlardan olan Adrian Mutu, Avrupa futbolunda kendisinden bekleneni veremeyen futbolcular arasında yer alıyor. İtalya Serie A takımlarından Parma'da 2002-2003 sezonunda oynadığı 36 maçta 22 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Mutu, Chelsea'ye transfer olmuştu. İngiliz ekibine yaklaşık 15.8 milyon sterline transfer olan Mutu, lacivert-beyazlı takımla çıktığı 27 lig karşılaşmasında 6 gol kaydetti. Chelsea'de istediği performansı bir türlü sergileyemeyen Rumen forvet, 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Juventus formasıyla Serie A'ya geri döndü. Juventus'da 33 lig maçına çıkan Mutu, 7 gol attı. 2006-2007 sezonu öncesinde Fiorentina'ya transfer olan Rumen oyuncu, burada 5 yıl forma giydikten sonra geçen ay Cesena'ya transfer oldu. -Ricardo Quaresma- Portekiz'in son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden olan Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, futbol kariyerinde birçok önemli Avrupa takımında forma giydi. Quaresma'nın Avrupa sahnesine çıkışı Barcelona transferiyle oldu. Sporting Lizbon'daki dikkat çekici performansıyla 6.5 milyon avroya 2003-2004 sezonunda ünlü İspanyol ekibine transfer olan Querasma, sahaya çıktığı 26 maçta yalnızca 1 gol atabildi. Barcelona macerasından sonra ülkesi Portekiz'e geri dönen Quaresma, Porto'da sahaya çıktığı 114 lig maçında maçta 24 gol atmayı başarmıştı. Porto'da gösterdiği üstün performansla tekrar ülke sınırları dışına çıkan Quaresma, 2008-2009 sezonunda 23.4 milyon avro karşılığında İnter'e transfer oldu. İtalya'ya da bir türlü uyum sağlayamayan Portekizli yıldız oyuncu, mavi-siyahlı takımda oynadığı 19 maçta rakip fileleri sadece 1 kez havalandırdı. Quaresma, kiralandığı Chelsea'de 5 maç oynadıktan sonra 2009-2010 sezonu öncesinde tekrar İnter'e geldi. Quaresma, söz konusu sezonda oynadığı 13 karşılaşmada hiç gol sevinci yaşayamadı. Portekizli yıldız 2010-2011 sezonun başında Beşiktaş'a transfer oldu. -Fernando Morientes- Real Madrid ve İspanyol futbolunun unutulmaz golcüleri arasında yer alan Fernando Morientes'in, İspanyol takımlarında gösterdiği başarılı performansını, ülke sınırlarına taşıyamadığı görülüyor. Real Madrid formasıyla 1997-2004 sezonları arasında oynadığı 238 maçta 96 gol kaydeden Morientes, mor-menekşelerdeki altın çağının ardından 7.5 milyon avroya Liverpool'a satıldı. İngiltere'de ülkesindeki gibi etkili olamayan İspanyol forvet, bir buçuk sezon kaldığı Liverpool'da 60 maçta sadece 12 golü rakip ağlara gönderdi. 2007'de 3 milyon avroya Valencia'ya gelen Morientes, 2009-2010 sezonunda Marsilya'da oynadıktan sonra futbolu bıraktı. -Afonso Alves- Dünya futboluna birçok oyuncu kazandıran Brezilya'nın Avrupa futbol piyasasına sunduğu isimlerden olan Afonso Alves ismini Hollanda ekibi Heerenven'de duyurdu. 2006 yılında Hollanda ekibine gelen Alves, 2007-2008 sezonunun 2. yarısına kadar takımıyla 48 maça çıktı ve toplam 48 gol kaydederek önemli bir başarıya imza atmıştı. Gösterdiği etkileyici performans sonrasında 12 milyon avro bedelle İngiliz ekibi Middlesbrough'ya transfer olan Brezilyalı forvet, yeni takımında Hollanda'daki günlerini mumla aradı. İngiltere'deki kariyerine 2007-2008 sezonunun devre arasında başlayan Alves, sahaya çıktığı 47 karşılaşmada 13 kez gol sevinci yaşadı ve beklentilerin uzağında kaldı. 2009'da 7 milyon avroya Katar'ın El Sadd takımına transfer olan Alves, bir yıl sonra aynı ülkenin El Rayyan takımına kiralandı. -Steve Marlet- Fransız Steve Marlet, Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon'da sergilediği iyi futbolla adını duyurmuş ve 2000-2001 sezonunda 31 karşılaşmada 12 gol kaydetmişti. 2001-2002 sezonunda oynadığı 5 maçın ardından İngiltere Premier League takımlarından Fulham'a 11.5 milyon avro karşılığında transfer olan Marlet, siyah-beyazlı takımda oynadığı 54 maçta 11 gol atarak, hayal kırıklığı yarattı. İngiliz ekibinde 2003-2004 sezonunda 1 maç oynadıktan sonra Marsilya'ya transfer olan Marlet, çıktığı 54 karşılaşmada 11 gole imza attı. 2005-2006 sezonu öncesinde tekrar takım değiştiren Fransız futbolcu, Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da bir sezonda forma giydiği 21 maçta yalnızca 1 gol kaydetti. Buradaki etkisiz görüntüsü sonrasında ülkesinin Lorient takımına dönen Steve Marlet, 2006-2007 sezonunda 22 maçta 1 gol atarak, hayal kırıklığı yarattı. -Alberto Aquilani- İtalya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli oyuncular arasında gösterilen Alberto Aquilani'nin yıldızı Roma'da parladı. 2004-09 sezonları arasında toplam 145 maç oynayarak, takımın en istikrarlı oyuncuları arasına giren orta saha oyuncusu Aquilani, bu karşılaşmalarda 15 gole imza attı. İtalyan ekibindeki dikkati çeken oyunu sonrasında İngiltere yolunu tutan Aquilani, 2009-2010 sezonu öncesinde 20 milyon avro bonsevis ücretiyle Liverpool'a gitti. İngiltere Premier League'in istediği performansı bir türlü gösteremeyen İtalyan orta saha oyuncusu, 28 maçta forma giymiş ve yalnızca 2 kez ağları havalandırabilmişti. 2010-2011 sezonunda Liverpool formasıyla 2 maça çıkan Aquilani, daha sonra İtalyan takımı Juventus'a transfer oldu. Aquilani, geçen sezonu 34 maçta yalnızca 2 gol atarak tamamladı.