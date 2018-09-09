Avrupa'nın gözü İsveç seçimlerinde

Ersin Arslan / Stockholm, 9 Eylül (DHA) – Avrupa’nın gözü bugün İsveç’te yapılan seçim sonuçlarında olacak.

Parlamento, belediye ve il idare secimlerinde geleneksel sağ ve sol blok partilerinin dışında kalan yabancı karşıtlığı ile tanınan İsveç Demokratları partisinin seçim öncesinde bazı kamuoyu yoklama şirketlerinin anketlerinde birinci parti çıkması, bazı şirketlerin yoklamalarında da yüzde 20 oy oranıyla ikinci parti olarak yer alması, Avrupa kamuoyunun dikkatlerini bugünkü İsveç seçimlerine yöneltti.

Yaklaşık 7 milyon 268 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu İsveç te parlamento seçimlerinde sadece İsveç vatanaşları oy kullanabilirken, üç yıldan beri ülkede oturma izni olan AB vatandaşları ile diğer ülke vatandaşları belediye ve il idaresi seçimlerinde oy kullanabiliyorlar. Belediye ve il idaresi seçimlerinde oturma iznine sahip 578 bin yabancı ülke vatandaşının oy kullanma hakkı bulunuyor.

İsveçli seçmenler seçim gününü beklemeden 22 Ağustos tan bu yana seçim bölgelerinde belli merkezlerde kurulan sandıklarda oylarını kullandılar. Seçim Kurulu ndan yapılan açıklamaya göre 22 Ağustos tan dün akşama kadar geçen sürede İsveç seçmeninin üçte biri oyunu erken kullandı.

İsveç seçimlerine ilişkin ilk sonuçların Türkiye saati ile 21.00 de alınması bekleniyor. (Fotoğraflı)