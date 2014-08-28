Avrupa'nın gözü bu yanardağında



Bardarbunga yanardağı, Richter ölçeğine göre 5,7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Uzmanlar, sarsıntıyı 1996'dan beri bölgede ölçülen en güçlü deprem olarak tanımladı.

Bardarbunga yanardağının geçen hafta aktif hale geldiği açıklanmıştı. Bölge, salı gününden beri aralıksız sarsılıyor. Saatte ortalama 20 sarsıntı kaydediliyor.

Adanın güneydoğu kesiminde, Vatnajökull buzulunun altında yer alan Bardarbunga, İzlanda'nın en büyük yanardağı. Yanardağın lav ve kül püskürtmeye başlamasının Kuzey Avrupa ve Kuzey Atlantik üzerindeki hava trafiğini olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

İzlanda makamları Cumartesi günü yanardağ çevresindeki alanı "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, pazar günü ise alarm düzeyi düşürülerek kırmızıdan turuncuya çekilmişti.

2010'da ne olmuştu?

İzlanda'da Eyjafjallajoekull yanardağının 2010 yılı Nisan ayında faaliyete geçmesi ve kül bulutlarının Avrupa'ya yayılması, sivil havacılıkta büyük krize yol açmıştı.

Küllerin uçak motorlarında arıza yaparak düşmelerine yol açabileceği endişesiyle aralarında Almanya'nın da olduğu birçok ülke çeşitli sürelerle hava sahasını kapatmış, hava trafiği felce uğramıştı. 100 binden fazla sefer iptal edilmiş, milyonlarca yolcu mağdur olmuştu.