Avrupa’nın göbeğinde “orta çağ” cezası



Belçika’da bir ilkokul, çocukları “Orta Çağ yöntemleriyle cezalandırdığı” gerekçesiyle mahkemeye verildi. Louven kentindeki Zonnewijzer Flaman okulunda eğitim gören çocuğunun, “okul merdivenlerini hiç durmadan 100 defa inip çıkma” cezasına çarptırıldığını, çocuğun bu cezayı uygularken fenalık geçirdiğini bildiren bir anne mahkemeye başvurdu.

Davacı anne, okul yönetimiyle görüştüğünü, bu tür cezaların normal karşılandığının kendisine bildirildiğini, tepki göstermesine bir anlam verilmediğinin ifade edildiğini anlattı.

Yapılan soruşturmada, aynı okulda çocuklara “Orta Çağ zihniyetiyle” cezalar verildiği belirlendi. Bunlar arasında, cezalı çocuğa “eşek kulaklı başlık taktırılarak bir hafta bu şekilde dolaştırmak”, “çakıllı yolda, 10 dakika boyunca çıplak diz üstü yürütmek”, “kafayı soğuk su kovasına sokmak” da yer alıyor. Veliler, bu tür cezaların “Roma hukukundan” kalma olduğunu belirtiyor. Okul yönetimi, bu cezalara ilişkin sadece tek şikayet başvurusu olduğunu, diğer velilerin itiraz etmediklerini açıklayarak kendini savunurken, Eğitim Bakanı Franck Vandenbroucke, “görülmemiş, inanılmaz bir olay”dan söz ederek çocuklara hiçbir fiziki ceza uygulanamayacağını hatırlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

