T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avrupa’nın göbeğinde “orta çağ” cezası

29 Nisan 2009 19:26


Belçika’da bir ilkokul, çocukları “Orta Çağ yöntemleriyle cezalandırdığı” gerekçesiyle mahkemeye verildi. Louven kentindeki Zonnewijzer Flaman okulunda eğitim gören çocuğunun, “okul merdivenlerini hiç durmadan 100 defa inip çıkma” cezasına çarptırıldığını, çocuğun bu cezayı uygularken fenalık geçirdiğini bildiren bir anne mahkemeye başvurdu.
Davacı anne, okul yönetimiyle görüştüğünü, bu tür cezaların normal karşılandığının kendisine bildirildiğini, tepki göstermesine bir anlam verilmediğinin ifade edildiğini anlattı.
Yapılan soruşturmada, aynı okulda çocuklara “Orta Çağ zihniyetiyle” cezalar verildiği belirlendi. Bunlar arasında, cezalı çocuğa “eşek kulaklı başlık taktırılarak bir hafta bu şekilde dolaştırmak”, “çakıllı yolda, 10 dakika boyunca çıplak diz üstü yürütmek”, “kafayı soğuk su kovasına sokmak” da yer alıyor. Veliler, bu tür cezaların “Roma hukukundan” kalma olduğunu belirtiyor. Okul yönetimi, bu cezalara ilişkin sadece tek şikayet başvurusu olduğunu, diğer velilerin itiraz etmediklerini açıklayarak kendini savunurken, Eğitim Bakanı Franck Vandenbroucke, “görülmemiş, inanılmaz bir olay”dan söz ederek çocuklara hiçbir fiziki ceza uygulanamayacağını hatırlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24