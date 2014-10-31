Avrupa'nın gaz korkusu sona erdi

Rusya ve Ukrayna arasında, AB'nin arabuluculuğunda sürdürdürülen doğalgaz müzakerelerinde anlaşma sağlandı.

Moskova yönetimi, 3,1 milyar dolarlık gaz faturasını ödemeyen Ukrayna'ya aylardır askıda tuttuğu gaz satışını tekrar başlatacak.

Rusya ve Ukrayna enerji bakanlarıyla AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Günther Öttinger'in ve Gazprom ile Naftogaz yöneticilerinin imzaladıkları iki ayrı anlaşma mart sonuna kadarki süreyi kapsıyor.

Anlaşma kapsamında geçmiş borçlar için Ukrayna 1,45 milyar doları hemen ve 1,65 milyar doları yıl sonunda Rusya'ya ödeyecek.

Tarafların daha önce bin metreküpü 385 dolar olarak ilan ettiği bu kışın geçerli olacak tarifede Ukrayna lehine değişiklik yapıldı.

Kiev yönetimi bin metreküp gaza 2014 sonuna kadar 378 ve 2015'in ilk çeyreğinde 365 dolar ödeyecek. Ukrayna ön ödeme yaparak alacağı doğalgaz miktarını kesinleştirmiş olacak.

AB Enerji Komiseri Öttinger, varılan anlaşmanın AB için bu kışın arz güvenliği garantisi anlamına geldiğini, Rusya ve Ukrayna arasında ilişkilerin de ilk yumuşama belirtisi olabileceğini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso da artık Avrupalıların bu kış soğukta kalmaları için bir neden bulunmadığını ifade etti. Avrupalıların yaklaşık 4'te 1'i, Rusya'dan gelen gazı kullanıyor.