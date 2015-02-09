Avrupa'nın enerji tüketimi azaldı



Avrupa Birliği’nin enerji tüketimi 1995 yılından bu yana en düşük seviyesine indi. AB İstatistik Dairesi Eurostat'ın verilerine göre, kapsamlı verilerin değerlendirilebildiği son yıl olan 2013 senesinde Birlik sınırları içinde toplamda yaklaşık 1 milyar 666 milyon ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi gerçekleşti. 1995 – 2013 yılları arasında en fazla enerji, 1 milyar 803 milyon ton eşdeğer petrol ile 2006 yılında tüketilmişti. Eldeki değerler, 2013 yılında 2006’ya oranla enerji tüketiminde yüzde 9'luk bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

Bir ton ham petrolden elde edilen enerji ‘eşdeğer petrol' olarak hesaplanıyor. Buna göre Avrupa Birliği 2013 yılında tükettiği enerjinin yüzde 53’ünü ithal etti. Birliğin kendi ürettiği enerjide ilk sırayı yüzde 29’luk oranla nükleer enerji almakta. Onu yüzde 24 ile rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjiler, yüzde 20 ile kömür türü konvansiyonel yakıtlar, yüzde 17 ile doğalgaz, yüzde 9 ile petrol ve yüzde 1 ile atıklardan elde edilen enerjiler takip ediyorlar.

İlk sırayı Fransa alıyor

Fransa sahip olduğu nükleer santraller nedeni ile Avrupa Birliği içinde en fazla enerji üreten ülke konumunda bulunuyor. Birlik'in ikinci büyük enerji üreticisi ise Almanya. Ancak Almanya’da ilk sırayı sabit yakıtlar alırken, ikincin sırada yenilenebilir enerji ve üçüncü sırada nükleer enerji bulunuyor. Ancak Almanya tükettiği enejinin yaklaşık yüzde 63’ünü ülke dışından ithal eden bir ülke.

Avrupa Siyaset Merkezi’nin Enerji Uzmanı Moritz Bonn enerji tüketiminde yaşanan düşüşün çeşitli nedenleri olduğunu belirterek hala yaşanan ekonomik krizin bu gelişmeye önemli bir katkı sağladığını ifade etti. Bunun yanında uygulanan enerji tasarruf politikaları ve eski doğu bloğu ülkelerinde yer alan santrallerin yenilenerek daha verimli hale getirilmesi de Bonn’a göre enerji tüketimi düşüşünü sağlayan etkenler arasında öne çıkıyor.