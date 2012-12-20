Avrupa'nın en zenginine vatandaşlık şoku

Fransa'daki varlık vergisinden kaçarak Belçika'ya yerleşen Bernard Arnault'nun vatandaşlık başvurusu olumsuz karşılandı.

Forbes Dergisi'ne göre 41 milyar dolarlık servetiyle Avrupa'nın en zengini olan ve dünyada 4. sırayı alan Bernard Arnault'nun Belçika vatandaşlığına geçme talebi değerlendirildi. Yabancılar Ofisi, mevcut yasaya göre asgari 3 yıl Belçika'da oturum şartının karşılanmaması nedeniyle karar makamı olan parlamento vatandaşlık komisyonuna olumsuz görüş bildirdi.

Bununla birlikte Belçika'da gelecek yıl yürürlüğe girecek yeni vatandaşlık yasası Arnault'nun işini kolaylaştırabilir.

1 Ocak'ta 5 Ocak'ta yükselecek

Mevcut yasada 3 yıl olan asgari oturum süresi 1 Ocak'tan itibaren 5 yıla yükselirken ve şartlar ağırlaştırılırken bilimde, ekonomide, sosyal ve kültürel hayatta ya da spor müsabakalarında "Belçika'nın uluslararası imajına fevkalade katkısını" ispatlayabilenlere hiç beklemeden vatandaşlık yolu açılacak.

Belçika'nın uluslararası imajına katkısı görülmezse Arnault'nun en az 5 yıl bu ülkede yaşaması, 400 saatlik entegrasyon kursunu başarıyla tamamlaması, en az 468 gün çalıştığını ispatlaması gerekecek.

Belçika Merkez Bankası'nın kayıtları, Arnault'nun Fransa'daki yüksek vergilerden kaçmak için, 60'tan fazla lüks markayı bünyesinde barındıran şirketi Moet Hennessy Louis Vuitton SA'ya (LVMH) bağlı iştirakler ve vakıflar aracılığıyla 5.2 milyar dolarını Belçika'ya aktardığını gösteriyor.

Depardıeu beklemeyabilir

Arnault gibi son dönemde Belçika'ya yerleşen Fransız zenginler kervanına katılan ve kendisine 'sefil' diyen Fransa Başbakanı Jean-Marc Ayrault'ya kızarak Fransız pasaportunu iade kararı alan ünlü aktör Gerard Depardieu'nün de vatandaşlığa başvurması halinde "Belçika'ya fevkalade katkısı" nedeniyle beklemeden yeni pasaportunu alabileceği belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Depardieu'ye hediye ettiği Rus pasaportu da sorun değil; çünkü Belçika, AB'de çifte vatandaşlığa izin veren birkaç ülkeden biri.