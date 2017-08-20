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Avrupa’nın en uzun rallisi 'Transanatolia' İzmir'den başladı

Uluslararası boyut kazanan Transanatolia Rally Raid'in 7'ncisi düzenleniyor

20 Ağustos 2017 16:12

Türkiye ve Avrupa'nın en uzun parkura sahip rallisi 'Transanatolia' İzmir Kültürpark'tan başladı. 7 gün sürecek ve Samsun'da noktalanacak yarışın startını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu verdi.

Türkiye’deki ralli organizasyonlarının en iddialıları arasında yer alan ve İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Hollanda, Yunanistan ve Azerbaycan gibi ülkelerden yarışçıların katılımıyla uluslararası boyut kazanan 7. Transanatolia Rally Raid, İzmir'den start aldı. 86. İzmir Enternasyonal Fuarı etkinlikleri kapsamında bu yıl başlangıç noktası İzmir'e taşınan rallinin temsili start seremonisi, Fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun sembolik startıyla başlayan Transanatolia, 7 günlük maceranın ardından Samsun'da tamamlanacak. Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtımını amaçlayan yarış, 2800 km'lik parkuruyla aynı zamanda Avrupa'nın da en uzun rallisi olma özelliğini taşıyor.

İki sembol kenti bağlayan anlamlı yarış

Yarışın startını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu önemli organizasyonun ilk kez İzmir'den başlamasının önem taşıdığını belirterek, "Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem İZFAŞ olarak bu etkinliği destekleme kararı aldık. Rallinin İzmir'de başlayıp Samsun'da sona ermesi, yani Kurtuluş Savaşı'nın iki sembol kenti arasında yapılması da ayrı bir anlam taşıyor. Transanatolia'nın önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek yoluna devam etmesini diliyorum" dedi.

 

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