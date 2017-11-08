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Spor

Avrupa'nın en kötüsü Cristiano Ronaldo!

Attığı şutlara göre en verimli futbolcu, Monaco'nun Kolombiyalı forveti Radamel Falcao oldu

08 Kasım 2017 11:05

İspanya La Liga’da Real Madrid forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, şut yüzdesi ile bu sezon Avrupa’nın en büyük 5 ligi içinde en kötü futbolcu oldu. 32 yaşındaki hücumcu, bu sezon La Liga’da çıktığı 7 maçta yalnızca 1 gol kaydetti.

Avrupa’nın 5 büyük liginde en az 10 şut çeken futbolcuların istatistiklerinden oluşan sıralamada Cristiano Ronaldo, yüzde 2.08 oranıyla en kötü futbolcu oldu.

Sporx’te yer alan habere göre çektiği şutların yalnızca yüzde 2.08’ini golle sonuçlandırabilen Cristiano Ronaldo, İspanyol kulübündeki en kötü sezonunu geçiriyor. Ronaldo, bu sezon La Liga’da çıktığı maçlarda 48 şut çekerken sadece 1 gol atabildi.

Listenin başında Falcao var!

Attığı şutlara göre en verimli futbolcu, Monaco’nun Kolombiyalı forveti Radamel Falcao oldu. Falcao, karşı kaleye çektiği 26 şutun 13’ünü gole çevirdi ve yüzde 50 isabeti buldu.

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