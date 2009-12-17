Avrupa'nın en kalabalığı Türkler...

T24 - AB istatistik kurumu Eurostat, AB'de yaşayan 30.8 milyon yabancı ülke vatandaşı arasında en kalabalık grubun Türk vatandaşları olduğunu duyurdu. AB'de yaşayan Türklerin sayısı 2.4 milyonu aşıyor.



CNN Türk'ün 500 milyonluk AB nüfusunun yüzde 6'dan fazlasını oluşturan yabancı ülke vatandaşları arasında Türkleri 1 milyon 727 binle Fas, 1 milyon 15 binle Arnavutluk, 621 binle Çin, 602 binle Ukrayna, 594 binle Cezayir, 570 binle Rusya, 512 binle Hindistan, 511 binle Ekvator ve 473 binle Sırbistan vatandaşları izliyor.



AB'de 1 milyon 677 bin Rumen, 1 milyon 262 bin İtalyan, 1 milyon 197 bin Polonyalı, 965 bin Portekizli, 919 bin İngiliz, 773 bin Alman, 602 bin Fransız, 459 bin Hollandalı, 439 bin İspanyol ve 431 bin Yunan diğer üye ülkelerde yaşıyor.



Eurostat'ın 2008 yılı verilerine göre, AB'deki 2 milyon 419 bin Türk vatandaşının 1 milyon 830 bini Almanya'da, 221 bini Fransa'da, 109 bini Avusturya'da, 94 bini Hollanda'da, 40 bini Belçika'da, 36 bini Birleşik Krallık'ta, 29 bini Danimarka'da, 15 bini İtalya'da ve 10 bini İsveç'te yaşıyor.



AB üyesi olmayan İsviçre'de ise 73 bin Türk vatandaşı bulunuyor.



AB'de yabancı ülke vatandaşları Lüksemburg'un nüfusunun yüzde 43'ünü oluştururken bu oran Letonya'da yüzde 18'e, Estonya'da yüzde 17'ye, Kıbrıs Rum kesiminde yüzde 16'ya, İrlanda'da yüzde 13'e, İspanya'da yüzde 12'ye, Avusturya'da yüzde 10'a, Belçika ve Almanya'da yüzde 9'a, Yunanistan'da yüzde 8'e ve Birleşik Krallık'ta yüzde 7'ye geriliyor.