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Spor

Avrupa'nın en iyisi Başakşehir

Süper Lig lideri Başakşehir, Real Madrid, Chelsea, Juventus gibi devleri geride bıraktı

28 Kasım 2016 17:37

12 maçta kalesinde 8 gol gören Medipol Başakşehir, liglerinde lider olan Real Madrid, Juventus, Chelsea ve RB Leipzig gibi takımları geride bıraktı. 

Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir Avrupa’nın en iyi liglerinde zirvede yer alan takımların savunmasından daha iyi durumda.

Özellikle savunmadaki başarılı oyunuyla dikkat çeken Medipol Başakşehir, ligde geride kalan 12 haftada deplasmanda oynadığı 6 maçta kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Bu istatistik şu anda Başakşehir’i, Avrupa’nın en az gol yiyen takımı konumunda bulunduruyor. 

Zira İtalya Seri A’da Juventus deplasmanda oynadığı 6 maçta kalesinde 4 gol gördü.

La Liga’da lider Real Madrid 6 deplasmanda kalesinde 4 gol, Ligue 1’de Monaco 7 dış saha maçında 9 gol, RB Leipzig 7 deplasman maçında kalesinde 6 gol, Premier Lig’de 6 dış saha karşılaşmasında Chelsea 6 gol görerek Başakşehir’in gerisinde kaldı.

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