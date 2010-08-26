T24 LogoT24 Logo
Spor

AVRUPA'NIN EN İYİLERİ İNTER'DEN MONACO (A.A)

26 Ağustos 2010 23:36

-AVRUPA'NIN EN İYİLERİ İNTER'DEN MONACO (A.A) - 26.08.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni geçen sezon kazanan İtalya'nın İnter takımının Arjantinli forveti Diego Milito, Avrupa'da ''yılın futbolcusu'' seçildi. Avrupa Şampiyonlar Ligi kuralarının çekimi sırasında, Avrupa'da yılın en iyi futbolcuları da açıklandı. Oylamada tüm ödüller son şampiyon İnter'in oyuncularına gitti. Milito, Avrupa'da yılın en iyi forvet oyuncusu ve ''yılın futbolcusu'' seçildi. Avrupa'da 2009 yılının en iyi kalecisi İnter'in Brezilyalı kalecisi Julio Cesar seçilirken, en iyi defans oyuncusu ödülü İnter'in Brezilyalı oyuncusu Maicon'a verildi.  İnter'in bir diğer oyuncusu Hollandalı Wesley Sneijder de en iyi orta saha oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24