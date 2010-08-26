-AVRUPA'NIN EN İYİLERİ İNTER'DEN MONACO (A.A) - 26.08.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni geçen sezon kazanan İtalya'nın İnter takımının Arjantinli forveti Diego Milito, Avrupa'da ''yılın futbolcusu'' seçildi. Avrupa Şampiyonlar Ligi kuralarının çekimi sırasında, Avrupa'da yılın en iyi futbolcuları da açıklandı. Oylamada tüm ödüller son şampiyon İnter'in oyuncularına gitti. Milito, Avrupa'da yılın en iyi forvet oyuncusu ve ''yılın futbolcusu'' seçildi. Avrupa'da 2009 yılının en iyi kalecisi İnter'in Brezilyalı kalecisi Julio Cesar seçilirken, en iyi defans oyuncusu ödülü İnter'in Brezilyalı oyuncusu Maicon'a verildi. İnter'in bir diğer oyuncusu Hollandalı Wesley Sneijder de en iyi orta saha oyuncusu ödülünün sahibi oldu.