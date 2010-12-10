Avrupa'nın en hızlı büyüyen 2. ekonomisi

T24 - Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 5.5 büyüdü. Türkiye böylece Avrupa'nın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi oldu.



Türkiye ekonomisinde büyüme hızı yılın üçüncü çeyreğinde yavaşladı. Buna rağmen Türkiye Avrupa'nın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 5.5 büyüdüğünü açıkladı. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 10.3 düzeyindeydi.

CNBC-e'nin anketinde büyümenin yüzde 6.6 olması bekleniyordu. Üçüncü çeyrek itibariyle Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi yüzde 6.9'la İsveç olurken, Türkiye onu izledi.

Yılın 9 aylık sürecinde büyüme yüzde 8.9 olarak belirlendi. Aynı dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 15.4’lük artışla 808 milyar 192 milyon TL'ye ulaştı.

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.4'lük artış gösterdi. , Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki döneme göre yüzde 1.1 arttı.



İnşaat büyüme lideri

Sektörlere bakıldığında üçüncü çeyrekte en hızlı büyüyen yüzde 24.6 ile inşaat oldu. Toptan perakende ve ticaret yüzde 7.5, ulaştırma, depolama ve haberleşme yüzde 6.7, balıkçılık yüzde 13, imalat sanayi yüzde 8.7, elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı yüzde 11.4 büyüdü. Tarımda yüzde 0.8, eğitimde yüzde 0.5'lik daralma meydana geldi.

9 aylık dönemde de en hızlı büyüme kaydeden sektör yüzde 18.4 ile inşaat olurken, onu yüzde 14.7 ile imalat sanayi izledi.

Üçüncü çeyrekte tüketim yüzde 7.6 büyüdü. Devletin tüketim harcamaları ise yüzde 1.1 düşüş kaydetti.



Ekonomistler ne diyor?

Üçüncü çeyrek büyüme verisi sonrası analistlerin görüşleri şöyle:

Fortis Ekonomisti Erkin Işık: Büyüme beklentilerin hafif altında gelse de önceki çeyreğe göre mevsimsel düzeltilmiş yüzde 1.1 artış olduğu görülüyor ki bu olumlu. Öncü verilerden, son çeyreğin daha da güçlü olacağı yönünde sinyal alıyoruz. Bu doğrultuda, bu sene için yüzde 8 olan büyüme tahminimizi korurken, önümüzdeki sene için tahminimizi hafif yukarı çekerek yüzde 5 yapıyoruz.

ING Bank Başekonomisti Sengül Dağdeviren: İlk 2 çeyrekte gerçekleşen güçlü büyüme sonrasında yavaşlama olması bekleniyordu. Ancak yine de, yılın tamamında büyümenin yüzde 8'in üzerinde kalma ihtimalinin güçlü olduğunu düşünüyorum. İnşaattaki olumlu seyir devam ediyor görünüyor. Beklentileri sarsıcı bir veri olarak görmüyorum, ancak yukarı yönlü revizyonlar bir miktar sınırlanacaktır. Alt kalemler itibariyle baktığımızda, en önemli sürpriz devletin nihai tüketim harcamalarındaki negatif katkısı. Stok negatif katkısı olması ilginç gelişme. İthalata çok dayalı bir büyüme gerçekleştiği için, net ihracatın negatif katkısı olmuş.





