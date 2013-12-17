Avrupa'nın en genç dışişleri bakanı

Avusturya'da 29 Ekim'deki seçimlerin ardından kurulan koalisyon hükümeti yemin ederek görevine başladı. Koalisyon hükümetinde 27 yaşındaki Sebastian Kurz, Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu. Kurz, Avrupa'daki en genç bakan unvanına sahip.

Avusturya'da 29 Ekim'deki seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile Halk Partisi (ÖVP) arasında başlayan koalisyon görüşmeleri başarıyla sonuçlandı. SPÖ ve ÖVP'nin kurduğu büyük koalisyon hükümeti dün resmen göreve başladı.

Koalisyon hükümetinde SPÖ lideri Werner Faymann başbakanlık, ÖVP lideri Michel Spiendelegger başbakan yardımcılığı koltuğuna oturdu. Kabinenin en dikkat çeken ismi ise, 27 yaşında Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Sebastian Kurz oldu.

Avrupa 'da en genç bakan unvanına sahip olan Kurz, daha önceki koalisyon hükümetinde de, uyumdan sorumlu devlet bakanlığı görevini yürütüyordu.

Halk Partisi ÖVP'nin siyasette parlayan yıldızı olarak görülen 27 yaşındaki Sebastian Kurz, uyumdan sorumlu devlet bakanı olduğu dönemde, Müslüman göçmenlere yönelik çalışmalarıyla övgü toplamıştı.

Kurz, göçmen çocuklarının Avusturya toplumuna uyum sağlaması için okula başlamadan önce Almanca konuşmaları şartını getirmişti.

Avusturya eski Dışişleri Bakanı Michael Spindelegger ise, yeni koalisyon hükümetinde başbakan yardımcılığı ve maliye bakanlığı görevini üstlenecek.