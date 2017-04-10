Avrupa'nın en fazla seyredilen 3. takımı Fenerbahçe

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonda iç saha maçlarına en fazla taraftar çeken 3 ekipten biri oldu.

Normal sezonda evinde en fazla seyirci çeken ekip 11 bin 618 kişiyle Baskonia olurken, İspanyol takımını Litvanya temsilcisi Zalgiris 11 bin 417 taraftarla takip etti.

Avrupa Ligi'nde en az seyredilen 4 takımdan 3'ünün Türk ekipleri Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş'un olması dikkati çekti.

Yeni formatla ilk kez lig usulüne göre oynanan normal sezonu, 1 milyon 972 bin 644 biletli seyirci izledi.

Play-off'a yükselen İspanyol ekibi Baskonia, Avrupa Ligi'nde normal sezonda seyirci şampiyonu olmayı başardı.

Maçlarını Fernando Buesa Arena'da oynayan Baskonia'nın sahasında oynadığı 15 müsabakayı toplam 174 bin 271 taraftar izledi. İspanyol temsilcisi ortalama 11 bin 618 taraftarla bu alanda birinciliği kimseye kaptırmadı.

Baskonia'yı, Litvanya ekibi Zalgiris takip etti. Basketbolun çok sevildiği ülkede Zalgirisli taraftarlar, Zalgirio Arena'yı hemen hemen her maç doldurdu. Litvanya ekibi iç sahada ortalama 11 bin 417 seyirci sayısıyla 2. sırada yer buldu.

Baskonia, Zalgiris ve Fenerbahçe'yi, Maccabi FOX, Panathinaikos Superfoods ile Real Madrid izledi. Sadece bu 6 takım 10 binin üzerinde seyirci ortalaması tutturdu.