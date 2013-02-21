Avrupa'nın en fakir ülkesi açıklandı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yetkililerinin Avrupa'ya ilişkin yayınladıkları 2012 Yılı Ekonomik Kalkınma Raporu sonuçları açıklanadı. Rapora göre Avrupa'nın en fakir ülkesi Kosova.

UNDP’nin raporunda Kosova nüfusunun yaklaşık yüzde 18’inin açlık sınırında olduğu belirtildi. UNDP, Kosova’da 300 bin kişinin günde 70 sentle, 200 bin kişinin ise günde 1 Euro ile yaşamak zorunda kaldığını bildirdi. Kosova’da aşırı yoksul nüfusun yüzde 68 oranına yakın olduğu açıklandı.

Turan Kasap'ın Doğan Haber Ajansı'da yer alan haberine göre, UNDP ve Dünya Bankası yetkililerine göre Kosova’da 120 bin aile dış ülke yardım kurumlarından yardım alıyor. Rapora göre, düşük ücret alan kişilerin çoğu da aylık yardım almaya devam ediyor. UNDP kamu ve özel şirketlerde Kosova’da 260 bin kişinin çalıştığını, 150 bin kişinin de işsiz olduğunu belirtirken her yıl işsizler listesine 20 bin kişinin daha eklendiğini bunun da sosyal ekonomik durumu zorlaştırdığını vurguladı.

Sorunun çözümü uzun vadeli istihdam olanakları

UNDP’ye göre Kosova bu sorunun bir bölümünü ancak 2020 yılına kadar 200 -250 bin yeni iş yeri açarsa çözebilir. UNDP yetkilileri, Kosova’ya bu konuda yardım sunmak istediklerini ancak Kosova’nın BM ve UNDP üyesi olmaması nedeniyle yardım sunamayacaklarını bildirdiler. UNDP’nin raporunda Kosova’da aşırı yoksulluk yaşanmasına karşın tüketim ürünlerinin fiyatlarının AB ülkeleri düzeyinde olduğu belirtilirken, hükümetin temel gıda maddelerinin fiyatlarını vatandaşların alım gücüne göre ayarlaması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu.