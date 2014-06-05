Avrupa'nın en değerli oyuncusu Messi

Avrupa'nın en büyük 5 ligi kabul edilen İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'da 2013-2014 sezonunda piyasa değeri en yüksek futbolcu, 216 milyon avroyla Barcelonalı Lionel Messi oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yaptığı "Yıllık Futbol Değelendirmesi 2014" raporuna göre, Haziran 2013-Haziran 2014 arasındaki bir yıllık dönemde, Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek futbolcu Barcelona'nın Arjantinli forveti Messi oldu.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, son 2 yılda kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, A milli takımda sergilediği performans gibi kriterler doğrultusunda oluşturduğu ekonometrik modele göre, Messi'nin tahmini değeri 216 milyon avro olarak belirlendi. Messi'nin piyasa değerinin en az 200,2 en fazla da 232,6 milyon avro olduğu kaydedildi.

Messi'yi, bu sezon kaydettiği 17 golle "Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu" unvanını alan Real Madrid'in Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo, 114 milyon avroluk piyasa değeriyle takip etti.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan Liverpool'un Uruguaylı forveti Luis Suarez ise 107 milyon avroluk tahmini bonservis bedeliyle Messi-Ronaldo ikilisinin arkasında üçüncü sırada yer aldı.

Bir başka İngiliz takımı Arsenal'in, 2013-2014 sezonu başında Real Madrid'den 50 milyon avro karşılığında transfer ettiği Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 53 milyon avroluk değerle 8. sırada kendisine yer buldu.

CIES'in "Yıllık Futbol Değelendirmesi 2014" raporuna göre, tahmini piyasa değeri en yüksek 30 futbolcunun en düşük ve en yüksek piyasa değerleri şöyle:

1. Lionel Messi (Barcelona) 200,2-232,6 milyon avro

2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 105,7-122,9

3. Luis Suarez (Liverpool) 98,5-114,5

4. Eden Hazard (Chelsea) 75,9-88,3

5. Neymar (Barcelona) 62,8-73

6. Paul Pogba (Juventus) 60,6-70,4

7. Gareth Bale (Real Madrid) 58,4-67,8

8. Mesut Özil (Arsenal) 49,2-57,2

9. Edinson Cavani (Paris Saint Germain) 48-55,8

10. Mario Götze (Bayern Münih) 47-54,6

11. Diego Costa (Atletico Madrid) 46,9-54,5

12. Oscar dos Santos (Chelsea) 46-53,4

13. Sergio Agüero (Manchester City) 45,2-52,6

14. Isco Alarcon (Real Madrid) 40,9-47,5

15. Raheem Sterling (Liverpool) 38,7-44,9

16. Ross Barkley (Everton) 36,8-42,8

17. Thomas Müller (Bayern Münih) 36,7-42,7

18. Wayne Rooney (Manchester United) 36,7-42,7

19. Daniel Sturridge (Liverpool) 36,4-42,4

20. Andres Iniesta (Barcelona) 36,4-42,4

21. Mario Balotelli (Milan) 35,5-41,3

22. Romelu Lukaku (Chelsea/Everton) 35,2-41

23. Juan Mata (Manchester United) 34,6-40,2

24. Sergio Busquets (Barcelona) 34,4-40

25. James Rodríguez (Monaco) 34,2-39,8

26. Jack Wilshere (Arsenal) 33,9-39,5

27. Santi Cazorla (Arsenal) 33,6-39

28. Francesc Fabregas (Barcelona) 33,2-38,6

29. Marco Reus (Borussia Dortmund) 32,9-38,3

30. Miralem Pjanic (Roma) 32,4-37,6