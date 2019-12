Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi

AB’nin araştırma kuruluşu Eurobarometre, birliğin en çok sigara içilen ülkesinin Yunanistan olduğunu belirledi.



AB’nin araştırma kuruluşu Eurobarometre, üye ülkelerde sigara içme alışkanlıklarını araştırdığı çalışmasının sonuçlarını açıkladı.



Sonuçlara göre, her 10 AB vatandaşından 3’ü sigara içiyor. Katılımcıların yarısı ise hayatında hiç sigara içmediğini söylüyor.



AB üyesi 27 ülke ve Norveç’te 26 bin 500 kişi ile görüşülürek yapılan araştırmaya göre, Avrupa’da en çok sigara içilen ülke Yunanistan. Yunanların yüzde 42’si sigara içiyor.



En çok sigara içilen ülkeler sıralamasında Yunanistan’ın ardından, yüzde 39 ile Bulgaristan ve yüzde 37 ile Letonya geliyor.



Halklarının yüzde 36’sı sigara içen Romanya, Macaristan, Litvanya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya listenin dördüncü sırasında geliyor.



Araştırmaya katılan her beş kişiden biri, işyerinde başkalarının sigara dumanına maruz kaldığını söylüyor. Yunanistan’da ise her 10 kişiden 6’sı başkasının sigara dumanına maruz kaldığını ve bu dumanı engelleme konusunda hiçbir düzenleme yapılmadığını söylüyor. İsveç, İngiltere ve Finlandiya gibi ülkelerde ise bu oran 10 kişide 1’e kadar düşüyor.



AB vatandaşlarının ezici bir çoğunluğu ise kamuya açık yerlerde sigara içilmesine karşı. Ankete katılanların yüzde 84’ü retoranlarda, yüzde 79’u ise işyerlerinde sigara içilmemesini destekliyor. Katılımcıların üçte ikisi bar ve kulüplerde de sigara içilmemesinden yana.



Sigara yasağına en çok destek verenler ise İtalyan İsveçliler.



AB’nin araştırmasında Türkiye ile ilgili veriler yer almıyor, ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün 2008’de yayımladığı bir rapora göre Türkiye dünya üzerinde en çok sigara içilen on ülkeden biri.