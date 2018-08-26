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Dünya

Avrupa'nın en büyük sokak festivali başladı

Notting Hill festivali bu yıl 69. kez kutlanıyor

26 Ağustos 2018 16:38

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bu yıl 69. kez kutlanan ve Avrupa'nın en büyük sokak etkinliği sayılan Notting Hill Karnavalı başladı.

1966 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen karnaval, Notting Hill, Ladbrook Grove ve Westbrone Park semtlerinde kutlanıyor.

Karnavalın başlangıcında bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Grenfell Tower yangınında hayatını kaybeden 72 kişi için 72 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu. Bugün (Pazar) sadece aile ve çocukların katılımına açık olan kutlamalar, pazartesi günü her yaş kesiminden bütün katılımcıları ağırlayacak.

Notting Hill Carnival Ltd, tarafından orgazanize edilen etkinlikte 40 bin gönüllü ve 9 bin polis görev alıyor. Yetkililer karnavala yaklaşık 2 milyon civarında katılımcıyı beklediklerini ifade ettiler.

Ayrıca polis, olabilecek terör saldırılarını önlemek amacıyla karnavalın yapılacağı bölgeye giden birçok yolu trafiğe kapatarak kontrol noktaları oluşturdu. Karnaval polisin sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşiyor.

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