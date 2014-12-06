Avrupa'nın en büyük ikramiyesi Almanya'ya gitti

Avrupa'da 16 ülkenin loto idarelerinin ortaklaşa düzenlediği Eurojackpot çekilişinde 58,6 milyon Euro (yaklaşık 162 milyon TL), büyük ikramiye bu kez Almanya'ya gitti.

DHA’da yer alan habere göre, Avrupa'da 16 ülkenin loto idarelerinin ortaklaşa düzenlediği Eurojackpot çekilişinde 58,6 milyon Euro Almanya'ya çıktı.

Beş doğruyu bilen iki talihli ise İtalya ve Finlandiya'dan çıkarken, 1,6 Milyon Euro kazandılar.

Alman Batı-Loto İdaresi sözcüsü Theo Gossner tam rakamın 58.693.473,90 Euro olduğunu açıkladı. Gossner, büyük ikramiyenin Almanya'nın Hessen eyaletinden birisini çıktığını açıklarken "sanırım bir Alman'a çıktı dedi.

Almanya'da şimdiye kadarki rekor ikramiye 46,1 Milyon Euro'ydu ve o da Hessen eyaletinde çıkmıştı. 16 Avrupa ülkesinin katılımıyla yapılan Eurojackpot lotolarında beşten elliye kadar sayılar ve ikiden ona kadar Eurosayısı denilen ek sayılar çekiliyor. Bu oyunda Jackpot için tüm yedi sayıyı doğru bilmek gerekiyor. Oyunda en büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı 95 milyonda bir. Oyundan kazanılan ikramiye vergiye tabii tutulmamakta. Bir Loto Dairesi uzmanı Hessen'de büyük ikramiyeyi kazanan talihliye öğütler vererek "ilk şoku atlattıktan sonra büyük ikramiyeyi kazandığını kimseye söylemesin. Sonra ilk kimlere söyleyeceğine karar versin. Bu konuda loto idaresinin uzmanları yardımcı olabilir, fakat parasıyla nelere yatırım yapacağı konusuna karışmazlar" dedi.