Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi Ryanair'in Almanya merkezli pilotları yarın grev yapacak

İrlanda merkezli Ryanair havayolu şirketinin Almanya'daki pilotları greve gidiyor. Grev nedeniyle çarşamba günü Avrupa hatlarında çoğu seferin iptal edilmesi bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük ucuz havayolu şirketi Ryanair'in Almanya merkezli pilotları Çarşamba günü grev yapacak. Grev nedeniyle birçok sefer iptal edilecek ya da gecikmeli yapılabilecek. Ryanair pilotları da bir ay önce şirketin personel politikasını protesto amaçlı grev yapmıştı.

Çarşamba günkü 24 saatlik greve şirketin kabin ve yer personeli de katılacak. Ryanair personeli çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep ediyor. Ryanair'in Almanya'daki bütün uçuş noktalarını kapsayan greve bin dolayında kabin görevlisinin katılması bekleniyor.

10 Ağustos'ta Almanya, Belçika, Hollanda ve İsveç'teki Ryanair pilotlarının katıldıkları grev nedeniyle 400 dolayında sefer iptal edilmiş ve 55 bin yolcu grevden etkilenmişti. Uçaklar ve mürettebat grev yapılmayan Avrupa ülkelerinden geldiği için Almanya'daki iç hatlar seferlerinin üçte ikisi iptal edilmişti.

Düşük ücret karşılığında ağır iş

Ryanair'deki grevlere ilk kez katılan Verdi sendikası, şirket tarafından önerilen ücret zammının görüşmeye bile değmediğini duyurdu. Sendikanın verdiği bilgiye göre Ryanair ücretlerin 2018 ve 2021 yıllarında dondurulmasını, 2019 yılında uçuş saati başına 50 sent prim ödenmesini, 2020 yılında ise bütün ücretlerin 41 Euro artırılmasını öneriyor.

Verdi sendikasının başkan yardımcısı Christine Behle "Kabin personeline ödenen aylıkla geçinmenin mümkün olmadığını, ayrıca ağır baskı altındaki personelin son derece kötü şartlar altında çalıştırıldığını" söyledi. Behle işvereni sorumsuz davranmakla suçladı.

Alman Kokpit Sendikası da İrlanda ve İtalya'da görevli Ryanair pilotlarıyla varılan kısmi uzlaşmanın yeterli olmadığını ve Almanya için örnek alınamayacağını duyurdu. Ryanair'in hakem önerisi üzerinde de anlaşma sağlanamadı. Kokpit Sendikası şirketin önerdiği İrlandalı hakemin Almanya'daki mevzuatı bilmediğini açıkladı. Sendikaların önerdiği hakemleri de Ryanair yönetimi kabul etmemişti.