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Ekonomi

Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi üretimini kıstı

Avrupa'nın en büyük çelik üreticilerinden Arcelor-Mittal, Fransa'nın güneyindeki Bouches-du-Rhône bölgesindeki fabrikasında üretimi düşürme kararı aldı.

30 Ekim 2008 02:00

Avrupa'nın en büyük çelik üreticilerinden Arcelor-Mittal, Fransa'nın güneyindeki Bouches-du-Rhône bölgesindeki fabrikasında üretimi düşürme kararı aldı.

Küresel mali krizin, fabrikanın üretime ara vermesinde etkili olduğu bildirildi.

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Fabrika, üretime ara verilmesiyle işçilerin ilk bölümü 1 Kasım ile 31 Aralık, ikinci bölümü 17 Kasım ve 31 Ocak, üçüncü bölümü ise 22 Aralık, 2 Ocak tarihleri arasında zorunlu tatile çıkarılacak.

Kriz yüzünden yeni işe alımlar askıya alınırken, sözleşmeli personelin kontratları uzatılmayacak.

Küresel mali krizin, otomobil sektörünü felce uğratmasının ardından, doğal olarak çelik sektörünün de olumsuz etkilendiği bildiriliyor.

Fransa'da kriz yüzünden otomobil fabrikaları geçen hafta üretime ara verme kararı almıştı.

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