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BBC Türkçe

Avrupa'nın en büyük borsasının kurulmasına AB engeli

Avrupa Birliği, iki borsanın birleşmesine 'rekabeti engelleyeceği' gerekçesiyle izin vermedi. Avrupa Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, "Avrupa ekonomisi iyi işleyen piyasalara ihtiyaç duyuyor" dedi.

29 Mart 2017 16:18

Avrupa Birliği'nin (AB) mali denetim kurumları, Londra Borsası ile Frankfurt'taki Alman borsası Deutsche Boerse'nin birleşmesine 'rekabeti engelleyeceği' gerekçesiyle izin vermedi.

Birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu 29 milyar euroluk anlaşmaya, belli mali hizmetler konusunda fiili tekel yaratacağı gerekçesiyle karşı çıktı.

Komisyon'un rekabetten sorumlu yetkilisi Margrethe Vestager, "Avrupa ekonomisi iyi işleyen piyasalara ihtiyaç duyuyor. Bu sadece bankalar ve diğer mali kuruluşları ilgilendiren bir şey değil. Şirketler parasal kaynaklarını rekabetçi piyasalardan sağladıkları zaman bütün bir ekonomi bundan faydalanıyor" dedi.

Birleşme gerçekleşseydi, Avrupa'nın en büyük iki borsası bir araya gelmiş olacaktı.

Londra borsasının sahibi olan London Stock Exchange grubu ve Deutsche Boerse, Avrupa Komisyonu'un kararını üzüntü ile karşıladı.

London Stock Exchange'den yapılan açıklamada, "Birleşme gerçekleşseydi mali piyasalarda dünya çapında öncü bir şirketi doğacaktı" dendi.

Deutsche Boerse'den yapılan açıklamada ise birleşme halinde yeni şirketin 'Kıta Avrupası ile İngiltere arasında köprü olacağı' vurgulandı.

London Stock Exchange, İtalya'daki Milano borsasını da yönetiyor.

Şirket, şirket tekelleşme kaygılarını gidermek amacıyla Fransa'daki borsa alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği birimini elden çıkarmayı teklif etmişti.

Ancak AB bunun tekelleşme sakıncalarını gidermekte yeterli olmayacağına karar verdi.

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