Avrupa'nın en büyüğü Vakıfbank

CEV Şampiyonlar Ligi’nde hiç maç kaybetmeyen Vakıfbank, rakibini 25-17, 25-20 ve 25- yenerek ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

İki takım, 2011 yılında yine İstanbul'da oynanan finalde karşı karşıya gelmiş; rakibini rahat şekilde 3-0 yenen Vakıfbank, bu kupayı Türkiye'ye getiren ilk ekip olmuştu. Geçtiğmiz yıl ise bu kupayı Fenerbahçe müzesine götürmüştü.

Vakıfbank karşılaşmaya hızlı başladı. Üst üste sayılar kazanarak üstünlüğü ele geçiren temsilcimiz, arayı açtı ve 25 dakika süren ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sete Rabita Bakü daha hızlı girdi. Ancak çabuk toparlanan Vakıfbank, arayı kapatarak öne geçti ve ikinci teknik molaya 16-14 üstün girdi. Konuk ekibin yeniden sete ortak olmasına izin vermeyen temsilcimiz, seti 25-20 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti.

Oyundan kopmayan Rabita Bakü, 3. sete hızlı başladı ve ilk teknik molaya 8-6 önde girdi. Üstünlüğünü koruyan konuk ekip, ikinci teknik molayı da 16-14 önde geçti. Bu bölümden sonra yeniden oyuna ağırlığını koyan Vakıfbank, 3. seti 25-23, maçı 3-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.