Avrupa'nın en büyüğü Vakıfbank

T24 - Voleybol Kadınlarda Avrupa'nın en büyüğü bir Türk takımı oldu. Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom ülkemize büyük bir gurur yaşatarak bayanlarda Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürdü.



İstanbul'da düzenlenen Voleybol Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, Final maçında Azerbaycan'ın Rabita Bakü takımını 3-0 yenen Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom ülkemize büyük bir gurur yaşatarak bayanlarda Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürdü.

Yenilgisiz Vakıfbank, finale Fenerbahçe Acıbadem'i eleyerek gelmişti.

Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom bu başarısıyla Türkiye'de bir ilkin de sahibi oldu.Rabita Bakü'de Mammadova ile Starovic'in çabalarına karşın, Glinka, Nikolic ve Poljak ile etkili bir oyun çıkaran Vakıfbank Güneş Sigorta, ilk seti rahat bir şekilde 25-13 aldı.



İkinci sette Rabita Bakü, savunmasını biraz daha düzeltmesine karşın, bu performans Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'u durdurabilmeleri için yeterli olmadı. Başarılı bir savunma yapan ve Poljak ile Nikolic'in sayılarıyla üstünlüğünü devam ettiren Vakıfbank Güneş Sigorta, bu seti de 25-20 kazanarak 2-0 öne geçti. Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, son sette de rakibine şans tanımazken, bu bölümü 25-18 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.



VAKIFBANK GSTT: 3 - RABİTA BAKÜ: 0



Salon: Burhan Felek

Hakemler: Zorica Bjelic (Sırbistan), Susana Rodriguez (İspanya)

Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom: Bahar, Gözde, Glinka, Poljak, Özge, Nikolic (Gizem,

Rabita Bakü: Zhukova, Mammadova, Krsmanovic, Starovic, Glass, Golubovic (Popovic, Ativi, Doganjic, Nenova)

Setler: 25-13, 25-20, 25-18

Süre: 74 Dakika (23, 26, 25)



İtalyan hegamonyasına son verdi!



Voleybol Avrupa Bayanlar Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, bu kupadaki İtalyan hegemonyasına da son verdi. 51. Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Türk ekibi, 2005 yılından bu yana son 6 sezondur kupayı kazanan İtalyan takımlarına da 'dur' dedi ve bu kupayı kazanan ilk Türk takımı olarak da tarihi bir başarıya imza attı.



3. finalde kupaya uzandı



Avrupa Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde daha önce 3 kez mücadele eden ve 2 kez de final oynayan Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom (Vakıfbank ve Vakıfbank Güneş Sigorta adlarıyla), 3. finalinde mutlu sona ulaştı.1998 ve 1999 yıllarında ikinci olan Türk ekibi, uzun bir aradan sonra Rabita Bakü ile oynadığı finali kazanarak özlediği şampiyonluğa ulaştı.Bu arada Türk takımlarından Eczacıbaşı 1980, Fenerbahçe Acıbadem ise geçen yıl dörtlü finalde oynadıkları final maçını kaybederek 2. oldu.



En çok Ruslar kazandı



Bayanlar voleybolunda Avrupa'nın en önemli kupasını en çok Rus (SSCB dahil) ekipleri kazandı.Özellikle eski SSCB döneminde voleybolda çok büyük başarılara imza atan ve kupalara adeta ambargo koyan Rus takımları, 24 kez kupayı müzesine götürürken İtalyanlar 14 kez, Bulgarlar 3, Fransızlar ve Çekoslovaklar 2'şer, İspanyol, Yugoslav, Hırvat, Doğu Alman, Macarlar ve son olarak da Türk takımı 1'er şampiyonluk yaşadı.

Voleybol Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonlar ve ülkeleri şöyle:

1961: Dinamo Moskova (SSCB)

1962: Bruvestnik Odesa (SSCB)

1963: Dinamo Moskova (SSCB)

1964: Levski Spartak (Bulgaristan)

1965: Dinamo Moskova (SSCB)

1966: CSKA Moskova (SSCB)

1967: CSKA Moskova (SSCB)

1968: CSKA Moskova (SSCB)

1969: CSKA Moskova (SSCB)

1970: Dinamo Moskova (SSCB)

1971: Dinamo Moskova (SSCB)

1972: Dinamo Moskova (SSCB)

1973: Nimse (Macaristan)

1974: Dinamo Moskova (SSCB)

1975: Dinamo Moskova (SSCB)

1976: Ruda Hvezda (Çekoslovakya)

1977: Dinamo Moskova (SSCB)

1978: Traktor Schwerin (Doğu Almanya)

1979: CSKA Sofya (Bulgaristan)

1980: Ruda Hvezda (Çekoslovakya)

1981: Uralochka (SSCB)

1982: Uralochka (SSCB)

1983: Uralochka (SSCB)

1984: CSKA Sofya (Bulgaristan)

1985: ADK Alma Ata (SSCB)

1986: CSKA Moskova (SSCB)

1987: Uralochka (SSCB)

1988: Teodora Ravenna (İtalya)

1989: Uralochka (SSCB)

1990: Uralochka (SSCB)

1991: Mladost (Yugoslavya)

1992: Teodora Ravenna (İtalya)

1993: Parmalat Matera (İtalya)

1994: Uralochka (Rusya)

1995: Uralochka (Rusya)

1996: Parmalat Matera (İtalya)

1997: Foppapedretti Bergamo (İtalya)

1998: Dubrovnik (Hırvatistan)

1999: Foppapedretti Bergamo (İtalya)

2000: Foppapedretti Bergamo (İtalya)

2001: Volley Modena (İtalya)

2002: RC Cannes (Fransa)

2003: RC Cannes (Fransa)

2004: Tenerife Marichal (İspanya)

2005: Foppapedretti Bergamo (İtalya)

2006: Pallavolo Sirio Perugia (İtalya)

2007: Foppapedretti Bergamo (İtalya)

2008: Colussi Perugia (İtalya)

2009: Volley Bergamo (İtalya)

2010: Volley Bergamo (İtalya)

2011: Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom (Türkiye)





