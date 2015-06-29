Avrupa’nın en büyüğü Sırbistan

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda Sırbistan, Fransa’yı 76-68 yenerek tarihinde ilk kez kaldığı finalde şampiyonluğa ulaştı. Sırplar böylece 2016 Olimpiyat Oyunları’na gitmeye hak kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fransa, Tchatchouang'ın art arda sayılarıyla 3. dakikaya 9-3 önde girdi. Gruda ve Epoupa'nın basketleriyle aradaki farkı koruyan Fransa, ilk çeyreği 22-15 üstün geçti.

Ntvspor’daki habere göre, maçın 2. çeyreğine iyi giren taraf bu kez Sırbistan'dı. Petrovic'in sayılarıyla 5-0'lık seri bulan Sırbistan, 12. dakika içinde farkı 2 sayıya (20-22) indirdi. Fransa, Gruda-Tchatchouang ikilisinin basketleriyle 15. dakikayı 28-24 önde tamamladı. Özellikle Petrovic ve Page'in etkili oyunlarıyla kontrolü eline alan Sırbistan, soyunma odasına 33-32 üstün gitti.

Ana Dabovic'in 3. periyotta devreye girmesiyle hücumda daha etkili bir görüntü sergileyen Sırbistan, 25. dakikada farkı 7 sayıya (45-38) çıkardı. Yaptığı sert savunmayla rakibini hataya zorlayan ve öne geçmesine izin vermeyen Sırbistan, final çeyreğine 53-49 önde girdi.

Son çeyrekte de Ana Dabovic-Petrovic ikilisiyle skor bulmaya devam eden Sırbistan, 35. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 67-59. Kalan sürede kontrollü bir oyun sergileyen Sırbistan, farkı korudu ve karşılaşmadan 76-68 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan tarihinde ilk kez altın madalya kazandı.

Salon: Budapeşte

Hakemler: Karen Lasuik (Kanada), Anne Panther (Almanya), Maj Kazuko Forsberg (Danimarka)

Sırbistan: Milavanovic 5, Butulija 4, Milica Dabovic 3, Ana Dabovic 25, Page 12, Radocaj, Petrovic 22, Krnjic, Jovanovic 2, Ajdukovic 3

Fransa: Yacoubou 11, Tchatchouang 15, Gruda 16, Dumerc 13, Skrela 4, Miyem 2, Epoupa 5, Michel, Cata-Chitiga, Ciak 2, Salagnac, Lardy

1. periyot: 15-22

Devre: 33-32

3. periyot: 53-49